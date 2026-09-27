Taylor Swift estrena 'Patient Zero' en los MTV Video Music Awards tras recibir premio

Taylor Swift estrenó mundialmente el video musical de Patient Zero durante los MTV Video Music Awards 2026, minutos después de recibir el primer Artist Director Honors en la historia de la premiación por su trabajo detrás de las cámaras y su aportación a la narrativa audiovisual.

La cantante presentó este domingo 27 de septiembre el nuevo videoclip en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde reveló una producción protagonizada por Dakota Johnson y Colin Farrell, fotografiada por el mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki y dirigida por la propia Swift.

El lanzamiento forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada del álbum de Taylor Swift que llegó a plataformas el 25 de septiembre e incluye “Patient Zero” entre sus cuatro nuevas canciones.

¿De qué trata el video de Patient Zero de Taylor Swift?

Taylor Swift explicó después del estreno que utilizó Patient Zero para explorar algunos de los géneros cinematográficos y literarios que más disfruta: historias góticas de fantasmas, crímenes reales y thrillers psicológicos.

La historia se desarrolla principalmente dentro de una casa cuyo aspecto frío y casi abandonado tiene un significado específico. Swift explicó en sus redes sociales que el inmueble funciona como una metáfora de una relación que perdió el afecto y terminó atrofiándose emocionalmente.

La cantante trabajó con el diseñador de producción Ethan Tobman para construir esa sensación mediante los espacios, objetos y atmósfera del video.

El proyecto también marca una nueva evolución en la manera en que Swift lleva sus canciones a imágenes, alejándose por momentos del tono más fantástico y colorido de videos anteriores para aproximarse a códigos relacionados con el suspenso y el cine de género.

Dakota Johnson y Colin Farrell protagonizan Patient Zero

Uno de los principales atractivos del videoclip es la participación de Dakota Johnson y Colin Farrell, cuyos nombres habían sido confirmados por MTV antes de la ceremonia.

Tras el estreno, Swift agradeció a ambos actores por confiar en ella como directora y destacó especialmente la transformación de Farrell, quien aparece interpretando a un personaje con tintes de villano.

Taylor Swift lanzó el video Patient Zero en los VMAs 2026 Instagram: @taylorswift

La cantante aseguró que verlo asumir ese papel resultaba especialmente sorprendente después de convivir con él durante el rodaje, pues lo describió como una persona amable y luminosa fuera de cámaras.

Johnson tuvo además un doble papel dentro de la noche de Swift: fue quien presentó el Artist Director Honors que la cantante recibió durante la ceremonia, poco antes de que MTV mostrara “Patient Zero”.

Cara Delevingne aparece por sorpresa en el video

Taylor reveló también después del estreno que Cara Delevingne participa en Patient Zero, una aparición que MTV no había incluido entre los anuncios previos del videoclip.

Swift bromeó al agradecer a su amiga por aceptar interpretar a “la otra mujer” dentro de la historia, añadiendo así otro elemento al conflicto sentimental que construye la narrativa.

La aparición de Delevingne refuerza la idea de una relación deteriorada alrededor de la cual Swift estructura el video, mientras los elementos de suspenso y terror psicológico transforman el drama romántico en algo considerablemente más oscuro.

Cara Deleveigne aparece en Patient Zero Instagram: @taylorswift

Taylor Swift trabajó con Emmanuel Lubezki

Uno de los nombres más destacados detrás de “Patient Zero” es el mexicano Emmanuel Lubezki, responsable de la fotografía del video.

El cinefotógrafo ha ganado tres premios Oscar consecutivos gracias a su trabajo en Gravity, de Alfonso Cuarón; Birdman, de Alejandro González Iñárritu; y The Revenant, también dirigida por Iñárritu.

Swift describió la oportunidad de trabajar con Lubezki como algo parecido a entrar en “una secuencia de sueños” y aseguró que aprendió observándolo trabajar durante la filmación.

Taylor Swift y Emmanuel Lubesky en el video Patient Zero Especial

La cantante también agradeció al editor Chancler Haynes, colaborador habitual en algunos de sus proyectos visuales, y aseguró que nuevamente había superado sus expectativas durante la construcción final del video.

El estreno ocurrió durante una noche especialmente significativa para la faceta audiovisual de Taylor Swift.

MTV le entregó el primer Artist Director Honors, reconocimiento creado para distinguir a músicos cuyo trabajo detrás de las cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y desarrollado una voz propia como directores.

Swift ha recibido siete nominaciones a Mejor Dirección en los VMAs y ha ganado cuatro veces en esa categoría. Entre sus trabajos se encuentran The Man, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero, Fortnight, The Fate of Ophelia y Opalite.

Durante su discurso, la cantante explicó que continúa realizando videoclips porque disfruta crear y porque sus seguidores todavía prestan atención a los detalles, símbolos y decisiones narrativas detrás de cada producción.

El nuevo reconocimiento elevó además su cuenta de premios en los VMAs y la convirtió en la artista más premiada en la historia de la ceremonia, superando el empate que mantenía anteriormente con Beyoncé.