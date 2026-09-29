"Muchas veces...": Maribel Guardia pensó en quitarse la vida tras la muerte de Julián Figueroa

La muerte de Julián Figueroa cambió para siempre la vida de Maribel Guardia. A tres años de aquella pérdida, la actriz y cantante habló de lo difícil que ha sido enfrentar la ausencia de su hijo y reconoció que hubo momentos en los que el dolor llegó a ser tan grande que pensó en quitarse la vida.

La confesión ocurrió durante una entrevista con Carlo Uriel, en la que Maribel también habló de los problemas que enfrentó Julián antes de morir y de las situaciones que rodearon su relación con Imelda Tuñón.

Lejos de mostrarse como alguien que ya dejó atrás lo ocurrido, Maribel reconoció que todavía hay días en los que la tristeza pesa de una manera difícil de explicar.

Maribel Guardia habla del dolor tras la muerte de Julián

Durante la conversación, Maribel recordó que durante mucho tiempo creyó que Julián lograría superar los problemas que enfrentaba. Incluso contó que su hijo llegó a reconocer que necesitaba ayuda y que en distintas ocasiones buscó tratamiento para intentar recuperarse.

Jamás, ni en la peor de mis pesadillas, imaginé que él no iba a lograr superar este problema, señaló la actriz al hablar sobre lo que vivió con su hijo.

Maribel explicó que una de las partes más complicadas ha sido aceptar que, a pesar de los esfuerzos y de que Julián sabía que necesitaba ayuda, finalmente no consiguió salir adelante.

Maribel recordó que durante mucho tiempo creyó que Julián lograría superar los problemas que enfrentaba @maribelguardia

La pérdida también dejó un vacío que, según sus propias palabras, todavía está presente.

"Muchas veces" ha llegado a sentir que ese dolor la rebasa, al grado de cuestionarse incluso su propia vida. La revelación muestra una parte de su duelo que pocas veces había contado públicamente y que contrasta con la imagen que suele mostrar frente a las cámaras.

También habló de Imelda Tuñón

En la entrevista, Maribel recordó además los problemas que detectó en la relación entre Julián e Imelda Tuñón. Explicó que hubo señales que para ella y su hijo fueron focos rojos y que, en determinado momento, consideró que Imelda estaba en peligro.

La actriz recordó incluso una promesa que le hizo a la joven cuando ambos decidieron vivir en la misma casa.

Yo te prometo que yo si algún día tengo que defender a uno, te voy a defender a ti, contó Maribel que le dijo en aquel momento.

Al hablar de sus pérdidas, la actriz incluyó a Imelda entre ellas, una declaración que también llamó la atención porque refleja lo complicado que ha sido para ella todo lo ocurrido después de la muerte de Julián.

El trabajo se convirtió en una forma de seguir adelante

Durante el programa Sale el Sol, los conductores también hablaron de la manera en que Maribel ha continuado trabajando pese al duelo.

Uno de ellos recordó que, incluso después de la muerte de Julián, la actriz continuó llegando a sus compromisos profesionales con buena actitud. Sin embargo, señalaron que eso no necesariamente refleja lo que una persona está viviendo cuando regresa a casa.

La actriz también ha contado anteriormente que tenía problemas para dormir @maribelguardia

En el caso de Maribel, además, estaba el hecho de que Julián había vivido con ella, por lo que su ausencia quedó ligada a los espacios, recuerdos y rutinas de todos los días.

La actriz también ha contado anteriormente que tenía problemas para dormir y que en algún momento llegó a descansar apenas dos o tres horas por noche.

Ahora, sus declaraciones dejan ver que detrás de sus apariciones públicas también ha existido un proceso de duelo mucho más difícil de lo que se alcanza a ver frente a las cámaras.

Maribel reconoció que todavía hay días en los que la tristeza pesa de una manera difícil de explicar. @maribelguardia

La confesión de Maribel Guardia vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tuvo para ella la muerte de Julián Figueroa y cómo, incluso después de tres años, hay heridas que siguen abiertas.