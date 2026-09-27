Madonna y Taylor Swift se abrazan en los MTV VMAs 2026; ¿qué se dijeron?

Madonna y Taylor Swift protagonizaron uno de los encuentros que más llamó la atención durante los MTV Video Music Awards 2026, luego de que ambas cantantes fueran captadas abrazándose durante la ceremonia celebrada este domingo 27 de septiembre en la premiación.

El momento rápidamente comenzó a circular entre seguidores de ambas artistas, no solo por reunir a dos de las figuras más importantes de distintas generaciones del pop, sino porque entre Madonna y Swift existe una historia que se remonta a más de una década.

En las imágenes del encuentro puede observarse a las cantantes intercambiar algunas palabras antes o durante el abrazo. Sin embargo, hasta ahora no existe una versión confirmada sobre lo que se dijeron.

Madonna y Taylor Swift ya habían compartido escenario

El encuentro de los VMAs 2026 tiene un antecedente particularmente recordado por los seguidores de ambas artistas.

El 29 de marzo de 2015, Taylor Swift acompañó a Madonna durante los iHeartRadio Music Awards, donde ambas interpretaron Ghosttown, canción incluida en el álbum Rebel Heart.

Mientras Madonna cantaba, Swift permaneció buena parte de la presentación tocando la guitarra antes de acercarse a ella durante la parte final del tema. La colaboración terminó con las dos artistas abrazándose sobre el escenario.

Madonna incluso se refirió aquella noche a Swift como su “guitarrista favorita” al presentar posteriormente uno de los premios de la ceremonia. Tras la actuación también agradeció públicamente la participación de Taylor en sus redes sociales.

Swift, por su parte, mostró entonces su entusiasmo por haber trabajado junto a una de las figuras que ayudaron a definir el pop y la cultura del videoclip desde la década de los ochenta.

La presentación ocurrió en un momento muy diferente de la carrera de Taylor Swift. En 2015 acababa de consolidar su transición del country al pop con 1989, mientras que Madonna promocionaba Rebel Heart.

Once años después, ambas volvieron a coincidir en una ceremonia en la que sus respectivos vínculos con el videoclip fueron especialmente relevantes.

Madonna y Taylor Swift, protagonistas de los VMAs 2026

Madonna regresó este año al escenario de los MTV VMAs después de más de dos décadas sin ofrecer una presentación musical en la ceremonia.

La cantante abrió la gala con un espectáculo relacionado con su era Confessions II, acompañada por invitados como Sabrina Carpenter y Charli XCX.

Taylor Swift también llegó a esta edición con un papel destacado. MTV creó el Artist Director Honors, reconocimiento que recibió por su trabajo detrás de la cámara y por su participación en la dirección de varios de sus videoclips.

El premio convirtió además a Swift en la artista con más reconocimientos de los VMAs, después de llegar a la ceremonia empatada con Beyoncé con 30 estatuillas.

Madonna y Swift también aparecieron entre las principales nominadas de la edición 2026. MTV incluyó a ambas, por ejemplo, en categorías como Video del Año y Artista del Año, convirtiendo la ceremonia en un encuentro entre dos generaciones que han utilizado el videoclip como una parte central de sus carreras.