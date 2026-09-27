Nirvana hace historia en los MTV VMAs 2026 al recibir el Video Vanguard Award

Nirvana volvió a ocupar un lugar destacado en la historia de los MTV Video Music Awards. La agrupación recibió el Video Vanguard Award durante la ceremonia de 2026, celebrada este 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El reconocimiento llegó más de tres décadas después de que la banda apareciera por primera vez en el escenario de los VMAs y representa una distinción a su influencia en la música y la cultura popular.

Nothing but love for these legends tonight. Nirvana receives the Video Vanguard Award at the MTV VMAs! pic.twitter.com/NRaL018Hdh — Video Music Awards (@vmas) September 28, 2026

¿Por qué Nirvana recibió este reconocimiento?

MTV destacó la importancia de la agrupación dentro de la historia de la música y recordó que su debut en los premios ocurrió en 1992, precisamente un 27 de septiembre.

Foto: nirvana_official

A través de sus redes sociales, la cadena recordó aquella primera participación de Nirvana y señaló que la banda marcó a la música, la cultura y al propio MTV.

El grupo formado originalmente por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl se convirtió en una de las figuras fundamentales del movimiento grunge durante la década de 1990.

¿Qué representa el Video Vanguard Award para Nirvana?

Con este reconocimiento, Nirvana se convirtió en la novena banda en recibir el Video Vanguard Award. Antes de ellos, el galardón había sido otorgado a agrupaciones como The Beatles, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Rolling Stones, R.E.M., Beastie Boys, U2 y Duran Duran.

La distinción también marcó un momento particular para la historia de los VMAs, pues Nirvana se convirtió en la primera banda en recibir el premio desde Duran Duran en 2003.

Foto: Instagram nirvana_official

¿Cómo fue la historia de Nirvana en los MTV VMAs?

La relación de Nirvana con los premios comenzó en 1992. Durante los años siguientes, la agrupación obtuvo varios reconocimientos gracias a sus videos musicales.

Entre 1992 y 1994, Nirvana consiguió cinco premios VMAs, entre ellos tres consecutivos en la categoría de Mejor Video Alternativo por “Smells Like Teen Spirit”, “In Bloom” y “Heart-Shaped Box”.

“Smells Like Teen Spirit” y “Heart-Shaped Box” también compitieron por Video del Año, aunque finalmente el premio fue para otros artistas.

La alineación más reconocida de Nirvana estuvo conformada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl. La agrupación terminó su trayectoria tras la muerte de Cobain en 1994.

Con el paso de los años, Grohl y Novoselic han participado en distintas reuniones y homenajes relacionados con el legado de Nirvana, en ocasiones acompañados por Pat Smear. Los integrantes sobrevivientes volvieron a reunirse para presentaciones especiales, entre ellas un homenaje realizado en 2025.