Sombr homenajea a George Michael con una de sus chamarras originales del 'Faith Tour' en los VMAs 

Sombr rindió homenaje a George Michael en los MTV Video Music Awards 2026 utilizando una chamarra de cuero que perteneció al propio cantante británico, durante una presentación en la que RAYE, Teddy Swims y Adam Lambert recorrieron algunos de los mayores éxitos de su carrera.

El cantante abrió el tributo con Faith y Father Figure, pero además de interpretar dos canciones emblemáticas de Michael incorporó a su vestuario una pieza directamente relacionada con la época que convirtió al británico en una de las mayores estrellas del pop de los años 80.

Se trató de una chamarra negra Harley-Davidson usada por George Michael durante su Faith Tour de 1988, una prenda que el propio músico personalizó y que llegó a convertirse en parte de la imagen de aquella etapa de su carrera.

¿Qué chamarra de George Michael utilizó Sombr?

La pieza de cuero negro apareció originalmente durante la primera gira mundial en solitario de George Michael, realizada después del lanzamiento de Faith.

Michael personalizó la chamarra con cadenas y distintos prendedores, elementos que reforzaban la estética de cuero, mezclilla y accesorios metálicos que acompañó al cantante durante buena parte de la promoción del disco.

La chamarra también apareció en un conocido comercial de Diet Coke protagonizado por George Michael durante aquella época.

Para los VMAs, Sombr decidió llevarla sin camisa, acompañada por varios collares y pantalones de cuero negro, conservando parte de la estética asociada con Michael durante el periodo de Faith.

Sombr abrió el homenaje con Faith y Father Figure

El tributo comenzó con Sombr interpretando Faith mientras detrás de él se proyectaban imágenes de George Michael.

Posteriormente continuó con “Father Figure”, otra de las canciones incluidas en el álbum Faith, publicado en octubre de 1987 y considerado el trabajo que consolidó la carrera en solitario del británico después de Wham!.

Sombr explicó que aceptar participar en el homenaje tuvo un significado especial porque creció escuchando la música de Michael y encuentra similitudes en la manera en que ambos trabajan sus canciones.

RAYE, Teddy Swims y Adam Lambert cantaron a George Michael

Después de Sombr, RAYE interpretó “I Knew You Were Waiting (For Me)”, el dueto que George Michael grabó con Aretha Franklin y publicó en 1987.

Teddy Swims tomó posteriormente el escenario para interpretar Careless Whisper, uno de los temas más reconocibles de la discografía de Michael y originalmente publicado durante su etapa con Wham!.

El cierre quedó en manos de Adam Lambert, quien apareció para cantar “Freedom! ’90”, canción perteneciente al álbum Listen Without Prejudice Vol. 1. Vogue confirmó la participación de Lambert dentro de la presentación, aunque su nombre no formaba parte del anuncio inicial realizado por MTV días antes.

CBS y MTV habían anunciado previamente que RAYE, Sombr y Teddy Swims participarían en el homenaje, con Adam Blackstone como director musical.

¿Por qué los MTV VMAs homenajearon a George Michael?

El homenaje coincide con un renovado interés alrededor de la etapa de Faith, el primer álbum solista de George Michael.

El disco llegó en 1987 después de la disolución de Wham! y produjo canciones como “Faith”, “Father Figure”, “One More Try”, “Monkey” y “I Want Your Sex”.

George Michael emprendió en 1988 el Faith Tour, su primera gran gira como solista y precisamente el periodo durante el cual utilizó la chamarra que Sombr llevó nuevamente al escenario de los VMAs.

MTV también vinculó el homenaje con dos nuevos proyectos dedicados a aquella gira: el álbum en vivo George Michael: The Faith Tour llegará el 6 de noviembre, mientras una película de concierto del mismo nombre se estrenará en cines de Estados Unidos el 11 de diciembre.

El material audiovisual fue filmado en 35 milímetros durante dos conciertos realizados en París en 1988 y durante años se consideró perdido.

George Michael tuvo una larga historia con los MTV VMAs

Michael no fue únicamente una de las figuras que definieron el pop de los años 80; también mantuvo una relación importante con los Video Music Awards.

A lo largo de su trayectoria ganó cuatro MTV VMAs y en 1989 recibió el Video Vanguard Award, reconocimiento otorgado por su impacto en el formato del video musical.

Uno de sus trabajos más recordados llegaría un año después con “Freedom! ’90”. En lugar de aparecer él mismo en el video, convocó a modelos como Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz y Cindy Crawford para interpretar la canción frente a la cámara.

El video también marcó simbólicamente el final de la estética de Faith: en él fueron destruidos varios objetos vinculados con aquella imagen, entre ellos una chamarra de cuero, una guitarra y una rockola.