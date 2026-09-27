¿Quién es Sienna Spiro, la ganadora a Mejor Artista Nuevo de los MTV VMAs 2026?

Sienna Spiro pasó de publicar covers en TikTok a convertirse en una de las nuevas voces británicas con mayor proyección internacional. La cantante ganó el premio a Mejor Artista Nuevo durante los MTV Video Music Awards 2026, apenas dos años después de comenzar a publicar formalmente su propia música.

La británica se convirtió en una de las protagonistas de los MTV Video Music Awards 2026 al imponerse en una categoría en la que también competían Bella Kay, CORTIS, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Myles Smith y Stella Lefty.

Spiro salió así del Peacock Theater de Los Ángeles con su primer Moon Person, después de haber llegado a la ceremonia como nominada por primera vez y presentar también una de las actuaciones de la noche.

Antes de recibir el premio, interpretó Great Expectation sobre una enorme tornamesa, acompañada por músicos en vivo y vestida con un minivestido plateado. La presentación comenzó alrededor de un piano antes de crecer hacia los arreglos orquestales de la canción.

Pero su aparición en los VMAs puede haber sido también una presentación para buena parte del público que apenas comienza a descubrirla. Entonces, ¿quién es Sienna Spiro y cómo pasó de TikTok a ganar uno de los principales premios para artistas emergentes?

¿Quién es Sienna Spiro?

Sienna Spiro es una cantante y compositora británica de 20 años originaria de Londres, nacida el 28 de septiembre de 2005. La artista cumplirá 21 años apenas un día después de ganar su primer VMA.

Su música combina pop y soul con una fuerte influencia de intérpretes de generaciones anteriores. Desde pequeña creció escuchando a artistas como Frank Sinatra, Nina Simone, Etta James, Dinah Washington, Barbra Streisand y Al Green.

La propia cantante ha explicado que esas voces eran prácticamente su versión de la música pop mientras crecía y que intentaba imitar la manera en que cantaban.

Sienna Spiro Instagram

Esa influencia se refleja no solamente en su voz, sino también en la estética que ha construido: peinados voluminosos, prendas con referencias a los años 60 y una puesta en escena considerablemente más cercana a las grandes baladistas que a buena parte del pop contemporáneo.

Sienna Spiro comenzó publicando covers en TikTok

Antes de llegar a los rankings internacionales, Spiro comenzó a llamar la atención interpretando canciones de otros artistas en redes sociales.

Alrededor de los 16 años empezó a publicar covers y videos cantando en TikTok, una plataforma que terminó funcionando como escaparate para su voz.

Durante esa etapa estudió en East London Arts & Music (ELAM), una institución especializada en formación musical y artística.

Spiro ha contado que disfrutaba la escuela, pero ya tenía mánager y comenzó a participar constantemente en sesiones de composición y grabación. Finalmente decidió abandonar sus estudios para concentrarse por completo en la música.

Su carrera discográfica comenzó formalmente en 2024, cuando empezó a lanzar sus propias canciones bajo Capitol Records.

Uno de sus primeros temas, Maybe, consiguió entrar en la lista británica y comenzó a transformar la atención recibida en redes sociales en una carrera musical fuera de internet.

Die on This Hill convirtió a Sienna Spiro en una artista internacional

En febrero de 2025 publicó su primer EP, Sink Now, Swim Later, pero el verdadero punto de inflexión llegó después con “Die on This Hill”.

La balada construida alrededor de la voz de Spiro se convirtió en su primer gran éxito internacional y llegó al número nueve del UK Singles Chart en noviembre de 2025.

El crecimiento de la canción permitió que su música llegara a audiencias fuera de Reino Unido y amplió rápidamente el número de reproducciones de su catálogo.

Para julio de 2026, cuando lanzó su primer álbum, Spiro acumulaba ya alrededor de 1.2 mil millones de reproducciones globales.

Su voz también llamó la atención de artistas consolidados. Entre ellos estuvo Sam Smith, quien comenzó a respaldarla públicamente e incluso llegó a compartir escenario con ella durante su ascenso.

Visitor, el primer álbum de Sienna Spiro

El 3 de julio de 2026, Sienna Spiro lanzó Visitor, su primer álbum de estudio bajo Capitol Records.

El proyecto consolidó el sonido que había comenzado a desarrollar en sus sencillos: grandes baladas vocales, piano, arreglos orquestales y referencias musicales que miran hacia décadas anteriores.

Spiro también trasladó esas influencias a su imagen. En entrevista con Vogue habló de su fascinación por artistas como Frank Sinatra y Barbra Streisand, además de la estética de grupos femeninos de los años 60 como The Ronettes.

El álbum incluyó canciones como “Die on This Hill”, “The Visitor”, “Material Lover” y el tema que terminaría llevándola al escenario de los MTV VMAs: “Great Expectation”.

Great Expectation llevó a Sienna Spiro al número uno

Si “Die on This Hill” presentó a Spiro ante una audiencia internacional, Great Expectation terminó de consolidar su ascenso dentro de Reino Unido.

La canción entró inicialmente al Top 40 británico en julio en el puesto 32 y comenzó a escalar durante las semanas siguientes hasta alcanzar finalmente el número uno del UK Singles Chart en septiembre de 2026.

Con el resultado, Sienna consiguió su primer número uno y se convirtió en la mujer británica más joven desde 2014 en encabezar la lista de sencillos de Reino Unido.

Precisamente esa fue la canción que eligió para debutar sobre el escenario de los MTV Video Music Awards.

Durante la presentación, Spiro cantó desde una enorme tornamesa que funcionó como centro del escenario, mientras la producción permitió que su voz y los arreglos de la balada ocuparan buena parte del protagonismo.

Sienna Spiro gana Mejor Artista Nuevo en los VMAs

Horas después de su presentación, Spiro volvió a aparecer durante la ceremonia para recibir el premio a Mejor Artista Nuevo.

La artista reaccionó visiblemente sorprendida cuando fue anunciado su nombre, según la cobertura de Harper's Bazaar, y recibió así el primer Moon Person de su carrera.

La victoria llega apenas dos años después de publicar sus primeros sencillos de manera formal y un día antes de cumplir 21 años.

Sienna Spiro, la ganadora como Mejor Artista Nuevo en los MTV VMAs 2026 REUTERS

Además, su agenda continuará creciendo después de los VMAs. Spiro tiene previsto presentarse durante los dos fines de semana de Austin City Limits en octubre y posteriormente comenzará su primera gira por Norteamérica, con arranque programado para el 13 de octubre en Nashville.

Lo que comenzó con una adolescente interpretando canciones frente a una cámara de TikTok terminó, pocos años después, con Sienna Spiro sobre una tornamesa gigante en los MTV VMAs y sosteniendo el primer Moon Person de su carrera.