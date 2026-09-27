¿Quiénes aparecieron con Madonna en los MTV VMAs 2026? Lista de famosos y cameos

Madonna abrió los VMAs 2026 con una presentación inspirada en el universo de Confessions II, en la que no sólo estuvo acompañada por Sabrina Carpenter y Charli xcx, sino también por actores, músicos y figuras cercanas a distintas etapas de su carrera.

La actuación significó la primera presentación en vivo de Madonna en los VMAs en 23 años y retomó varios elementos de Confessions II – The Film, el cortometraje que acompaña su más reciente proyecto musical.

A lo largo del número, la llamada Reina del Pop fue revelando invitados conforme avanzaba por distintos escenarios, entre ellos una recreación del ambiente de Danceteria, el club de Nueva York estrechamente relacionado con sus primeros años como artista.

Entre los rostros identificados estuvieron Sabrina Carpenter, Charli xcx, Julia Garner, SOMBR, Seth Rogen, Andrew Watt y Debi Mazar. Algunos participaron musicalmente, mientras que otros realizaron pequeños cameos dentro de la puesta en escena.

Sabrina Carpenter

Una de las apariciones principales fue la de Sabrina Carpenter, quien se unió a Madonna para interpretar Bring Your Love, colaboración incluida en Confessions II.

Carpenter apareció inicialmente junto a un piano antes de compartir el escenario con Madonna, convirtiéndose en una de las primeras grandes sorpresas de la presentación.

Madonna y Sabrina Carpenter AFP

Charli xcx

Otro de los momentos centrales de la noche ocurrió con la aparición de Charli xcx para interpretar junto a Madonna Danceteria Afterhours.

El tema amplía el universo de “Danceteria” y permitió transformar el escenario de los VMAs en una especie de club nocturno, con bailarines, habitaciones y personajes que aparecían conforme Madonna avanzaba por la escenografía.

Fue precisamente durante esta parte de la presentación cuando comenzaron a aparecer varios de los cameos que llamaron la atención de los espectadores.

Julia Garner

Entre ellos estuvo Julia Garner, actriz conocida por series como Ozark e Inventing Anna.

Su aparición tiene una relación especial con Madonna, pues Garner fue elegida años atrás para interpretarla en el proyecto de película biográfica que la cantante planeó dirigir.

La actriz también había participado previamente en Confessions II – The Film, por lo que su presencia en los VMAs funcionó como una continuación de esa colaboración.

Dentro del cortometraje, Madonna incluso juega visualmente con el parecido entre ambas, haciendo referencia directa a la posibilidad de que Garner interprete una versión de la cantante en pantalla.

SOMBR

SOMBR fue otro de los músicos que apareció durante la presentación de Madonna.

El cantante formó parte de la secuencia ambientada en Danceteria y se mezcló entre los invitados y bailarines que aparecieron durante el número.

Su cameo llamó especialmente la atención porque SOMBR también participará en otras partes de los MTV VMAs como el homenaje a George Michael a 10 años de su muerte.

Seth Rogen

Madonna también llevó el espectáculo fuera del terreno estrictamente musical con la aparición de Seth Rogen.

El actor, guionista y productor apareció dentro de la recreación de Danceteria, mezclándose con los personajes que formaban parte de la fiesta montada sobre el escenario.

Su participación fue una de las más inesperadas, debido a que Rogen es identificado principalmente con el cine y la televisión, a diferencia de otros invitados vinculados directamente con el nuevo proyecto musical de Madonna.

Andrew Watt

Andrew Watt también apareció durante la actuación. El músico y productor tiene una conexión directa con Danceteria Afterhours, ya que participó en la producción del tema junto con Madonna, Cirkut y Stuart Price.

Su cameo puede entenderse como una referencia al equipo creativo detrás de la canción, además de sumarse a la larga lista de figuras que Madonna incorporó a la recreación del club.

Debi Mazar

Entre los cameos con mayor significado personal para Madonna estuvo Debi Mazar, actriz conocida por producciones como Goodfellas y Younger, además de ser una de las amigas más antiguas de la cantante.

Su presencia en la secuencia de “Danceteria” no fue casual.

Mazar conoció a Madonna antes de que se convirtiera en una estrella, precisamente dentro de la escena nocturna de Nueva York de principios de los años 80. La actriz trabajaba entonces en Danceteria, el club que terminó convirtiéndose en uno de los lugares clave de los primeros años de la carrera de Madonna.

Ambas mantuvieron una amistad durante décadas y Mazar incluso apareció anteriormente en videos de Madonna, entre ellos “True Blue” y “Music”.

bgpa