¿Crisis de los 20? Prefiero la Muerte, de Prime Video, te hará sentir como un zombie

Todos han pasado alguna vez por un momento crítico, uno del cual sienten que nunca saldrán. Se llaman crisis, situaciones que lejos de tener solución, sólo se vuelven cada vez peor. Eso es lo que le ocurre a Archie en la nueva serie Prefiero La Muerte, luego de ser mordido por un zombie y tener que dar la vuelta por completo a su vida. Diego Bernal, encargado de interpretar a este personaje que enfrenta constantemente la idea de morir, cuenta su experiencia.

“Creo que yo nunca me he enfrentado a algo como mi personaje”, cuenta Diego en entrevista para Excélsior “Pero sí he estado en un punto muy bajo de mi vida, esos donde sabes que todo está muy cañón, pero creo que la fe te hace avanzar, y sabes que después lo más probable es que salgas adelante, ahí piensas ‘si ya estoy aquí, ya no se puede poner peor’. A veces sí, ¿no? A veces se pone peor, pero justo esos momentos como de estar en estos puntos de quiebre te hacen valorar más cuando estás arriba y ves atrás y dices: ‘Vale la pena’, y esa fe que tuve en ese momento rindió frutos”, comparte el actor.

Archie se enfrenta a la idea de no poder más con lo que ocurre a su alrededor, pero aprovechando al máximo cada segundo que pueda quedarle en este plano al máximo. Farah Justiniani quien interpreta a Daniela, una de las más fieles acompañantes del putrefacto personaje protagonista, vivió de cerca el como su personaje vivía el concepto de estar constantemente cerca de la muerte.

La amistad se fortalece entre los jóvenes por el sufrimiento de Archie. Akaash Mora

“Mucho de esta serie habla de qué tiene que pasar para que prefieras morirte. Y está triste, ¿no? Es algo muy fuerte. Creo que a todos nos a pasado no, que vivimos algo muy fuerte y dices: “Ay, la vida no es tan bonita”, o “la vida es tan complicada”, o tal, y por eso mismo es importante que habla de estos temas tan importantes de cambio, en donde los jóvenes van a poder darse cuenta que no tienes por qué llegar a un límite, comparto lo de la fe, si hay fe de muchas cosas en los momentos tan pequeños, en el día, en tu familia, en lo que más amas, se puede salir de cualquier crisis”, explica la actriz.

Todos estos temas los aborda esta nueva apuesta de la plataforma, pero no en un tono dramático constantemente, sino equilibrando el humor, los momentos de exaltación y miedo, que rayan en la comedia, con la fraternidad y el apoyo mutuo entre los amigos protagonistas.

“Se me hizo muy sencillo llegar a eso, o encontrar eso, porque Sebastián Sariñana (el creador de la serie) pues nos llevó muy de la mano, nos dijo qué es lo que quería, fue muy claro con lo que buscaba, pero también nos dio esa libertad creativa. Decía: ‘¿Sabes qué? Pues agreguen sus valores, agreguen lo que ustedes conocen de los personajes’, y creo que, no solo como actor, sino creo que eso se vio en todos los departamentos, creo que gracias a eso, a que nos dio la libertad creativa a todos, salió como salió, y por eso es la serie que es, porque todos aportamos un poco de lo que realmente somos cada uno”, describió Diego.

Los adultos también tienen dudas

Y aunque pareciera que el enfoque juvenil solamente está en las crisis que le ocurre a un adolescente, hay personajes que recuerdan que los cambios suceden en cualquier etapa de la vida, como los de Luis Fernando Peña o Armando Hernández, Gerardo, y el Sargento Peña, respectivamente.

Ambos experimentados actores nuevamente se cuestionaron a sí mismos realizando esta serie, cuando en teoría ellos son quienes, contrario a los más jóvenes del elenco, deberían tener todo más claro.

“Es que al final del día no dejas de aprender. Podríamos tener muchos años de experiencia a comparación de los chavos, pero el sentimiento es el mismo y creo que es lo bonito de la actuación. Porque te enfrentas a un proyecto, porque te enfrentas a personajes, porque tenemos que estar construyendo, porque en este caso adaptarnos también a un director joven, adaptarnos a un equipo muy joven, con otra propuesta, con otras ideas diferentes de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer o que veníamos haciendo a lo largo de los años”, detalla Armando.

La cercanía con la muerte cambia los vínculos para siempre. Akaash Mora

Él mismo recuerda también que es una serie que está más allá de los zombies, y de los problemas juveniles, es una serie sobre los problemas que cualquier ser humano podría enfrentar en cualquier momento de su vida.

“Es del crecimiento,de este miedo, de esta transición de la adolescencia, de las inquietudes, de los miedos, pero también de que a veces no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque lo dejamos para el después. Pero cuando estás en una situación como el personaje de Archie, que se enfrenta a la muerte y que sabe que en cualquier momento puede acabar todo, pues se atreve a hacer un sinfín de cosas que él no se permitía por ese miedo, se trata de eso, de no dejarlo para después porque la vida cambia muy rápido”, aseguró Armando.

Para Luis, en cambio, traer una serie con la temática de zombies, es también igual de importante que el resto de temáticas que se desatan gracias a este fenómeno en la serie.

“Por lo menos para mí, poder tocar un género que no estaba en la lista de todos, que son los zombie es importantísimo, de pronto hay muchas series internacionales que hablan de los zombies, que están tan bien hechas que de pronto dices: ‘¿Y si no nos queda también?”. Pero cuando estás jugando y estás viendo el trabajo, y te das cuenta que aquí siempre hemos tenido una gran mano de obra, por decirlo de alguna manera, en cuestión de caracterización y todo esto, dices: “¡Claro que podemos hacerlo’” y aquí está”.

Ahora le toca al público enfrentarse a esas dudas, miedos, y otros problemas con esta serie que estrena este viernes 2 de octubre en Amazon Prime Video.