Mamá de Abelito anuncia acciones legales por presunta violencia sexual

Cristina Romero Álvarez, madre de Abel Sáenz Romero, mejor conocido como Abelito, dio a conocer este 29 de septiembre que emprenderá acciones legales, luego de señalar que fue víctima de presuntos actos de naturaleza sexual durante una reunión social realizada el pasado 27 de septiembre.

A través de un comunicado dirigido al público en general, la madre del influencer explicó que los hechos habrían ocurrido durante la celebración del cumpleaños de su hijo. De acuerdo con su versión, mientras se encontraba bailando habría sufrido tocamientos y roces corporales sin su consentimiento.

Foto: Instagram lamamadeabelito

¿Qué denunció la mamá de Abelito?

En el documento, Cristina Romero Álvarez señaló a tres jóvenes del medio artístico, a quienes identificó únicamente mediante sus iniciales:

N.A.D., de nacionalidad española; A.F.R., de nacionalidad argentina, y L.E.G.G., de nacionalidad mexicana.

La mujer puntualizó que corresponderá a las autoridades investigar lo ocurrido y establecer, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes.

“Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual”, es el título con el que presentó su comunicado, en el que explicó las razones por las que decidió hacer pública su postura.

Cristina Romero Álvarez manifestó que tomó la decisión de no guardar silencio para visibilizar lo que asegura haber vivido y enviar un mensaje a otras personas que hayan atravesado situaciones similares.

En su comunicado destacó que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar una situación de violencia sexual, independientemente de su edad, género, vestimenta, condición física o del lugar en el que ocurrieron los hechos.

También hizo un llamado a quienes hayan vivido circunstancias similares para que busquen apoyo y, cuando así lo decidan, recurran a las autoridades.

Foto: IG

¿Qué pidió sobre las burlas relacionadas con el caso?

Otro de los puntos que abordó fue la difusión de contenido que calificó como burlesco o denigrante sobre la situación.

La mamá de Abelito pidió a la comunidad evitar este tipo de publicaciones, al considerar que pueden resultar dañinas para quienes atraviesan una situación de esta naturaleza y contribuir a la revictimización.

Asimismo, convocó a colectivos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil a visibilizar y acompañar a las víctimas de violencia sexual.

Por ahora, el comunicado establece que será la autoridad competente la encargada de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Cristina Romero Álvarez cerró su mensaje reiterando su decisión de hablar públicamente y defender su derecho a ser escuchada, al tiempo que pidió respeto para las personas que denuncian situaciones de violencia sexual.

Foto: Mezcalent

¿Qué ocurrió en la fiesta de Abelito y por qué terminó en polémica?

La celebración por el cumpleaños número 27 de Abelito terminó generando controversia en redes sociales luego de que durante el festejo se registrara un enfrentamiento entre Naim Darrechi y Aarón Mercury, además de que surgieran señalamientos relacionados con el comportamiento de algunos invitados hacia la madre del influencer.

Naim Darrechi, influencer. @naimdarrechitv

Además de la pelea, en redes sociales comenzaron a circular grabaciones en las que algunos usuarios señalaron a Naim Darrechi y Agustín Fernández por la manera en que habrían interactuado y bailado con Cristina Romero, mamá de Abelito.

Las imágenes provocaron críticas de internautas, quienes consideraron que algunas de las acciones mostradas en los videos fueron incómodas y representaron una falta de respeto hacia la madre del anfitrión.

Ante la controversia, el tema rápidamente tomó fuerza en plataformas digitales y generó una serie de comentarios alrededor de lo ocurrido durante la fiesta.

Tras la polémica, Naim Darrechi habló públicamente sobre lo sucedido durante una transmisión en vivo. El influencer reconoció que perdió la cabeza y ofreció disculpas por su comportamiento.

Durante su explicación también aseguró que no sabía que la mujer con la que había interactuado era la mamá de Abelito, una declaración que generó nuevas reacciones entre los usuarios.

Por su parte, Abelito se pronunció sobre la situación mediante un comunicado en el que manifestó su rechazo a cualquier comportamiento que considerara una falta de respeto hacia su familia.

El influencer también aclaró que su círculo cercano no debía ser relacionado con los incidentes ocurridos durante la celebración y señaló que Naim Darrechi ni siquiera formaba parte de la lista original de invitados.

De esta manera, el cumpleaños de Abelito terminó marcado por una serie de situaciones que rápidamente se trasladaron de la fiesta a las redes sociales, donde los videos y declaraciones de los involucrados continúan generando conversación.