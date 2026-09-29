¡Gratis! Avengers llega a CDMX con una exposición de objetos oficiales; aquí los detalles

Los seguidores de Marvel tienen una cita especial en la Ciudad de México. Como parte de la promoción de Avengers: Doomsday, una exposición con artículos oficiales de la franquicia puede visitarse de manera gratuita.

La muestra no requiere registro previo y permitirá al público acercarse a algunos elementos relacionados con la próxima película de Marvel Studios, además de contar con diferentes espacios ambientados para tomarse fotografías.

Foto: Captura de tráiler

¿Dónde se encuentra la exposición de Avengers?

La exhibición está instalada en Antara, ubicado en avenida Ejército Nacional 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El acceso será gratuito y no será necesario realizar una reservación para ingresar. El público podrá acudir dentro del horario establecido, de 11:00 a 22:00 horas.

La muestra estará disponible únicamente durante este sábado y domingo, por lo que los seguidores que quieran visitarla tendrán pocos días para hacerlo.

Foto: Captura de tráiler

¿Qué objetos oficiales podrán encontrar los fans?

Uno de los elementos que más destaca dentro de la exposición es el escudo utilizado en la producción, acompañado por un reloj oficial que marca la cuenta regresiva rumbo al estreno de la película.

Además de estos objetos, el montaje incluye diferentes espacios inspirados en Los Vengadores, pensados especialmente para que los asistentes puedan tomarse fotografías y guardar un recuerdo de la experiencia.

La exhibición forma parte de las actividades promocionales que Marvel Studios realiza previo al lanzamiento de Avengers: Doomsday.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday en México?

La nueva cinta de Marvel llegará a los cines mexicanos el jueves 17 de diciembre de 2026.

Las funciones comenzarán desde los primeros minutos de ese día, mientras que en Estados Unidos el estreno está programado para el 18 de diciembre.

¿Ya comenzó la preventa de boletos?

Cinemex y Cinépolis iniciaron la preventa de entradas el 28 de septiembre, aunque la primera etapa contempla funciones en formatos premium.

En el caso de Cinemex, el estreno también representa el regreso de las tradicionales funciones de medianoche, después de varios años sin implementar este tipo de horarios.

Los boletos pueden adquirirse mediante las plataformas digitales de ambas cadenas y directamente en taquillas. Posteriormente se contempla la disponibilidad de otros formatos de exhibición.

Captura de tráiler

¿Robert Downey Jr. volverá como Iron Man?

Uno de los regresos que más expectativas ha generado es el de Robert Downey Jr., aunque esta vez no retomará el papel de Tony Stark.

El actor interpretará a Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, quien ocupará un papel central dentro de la historia y se convertirá en una de las principales amenazas para los héroes.

La película continuará ampliando el universo de Marvel y reunirá a personajes de diferentes franquicias en una misma historia.

¿Qué actores aparecerán en Avengers: Doomsday?

El reparto reúne a varias figuras conocidas del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre ellas se encuentran Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Steve Rogers, Anthony Mackie como Sam Wilson y Paul Rudd como Scott Lang.

También forman parte del elenco Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Danny Ramirez y Tenoch Huerta Mejía, quien retomará su personaje de Namor.

A ellos se suman los integrantes de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

La producción también incorporará a personajes relacionados con los X-Men, ampliando todavía más el encuentro entre distintas generaciones de héroes.

La cinta reunirá en una misma producción a personajes procedentes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, además de incorporar a Los 4 Fantásticos y los X-Men.

Mientras llega la fecha de estreno, los seguidores de la franquicia podrán acercarse al universo de la película a través de la exposición gratuita instalada en Antara, disponible únicamente durante este fin de semana.