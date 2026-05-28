Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprende al quitar "Pitt" de su nombre

El hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt: Maddox, tomó la decisión de quitarse el apellido “Pitt”, determinación que deja ver la distancia que existe actualmente con su padre. Todo apunta a un nuevo capítulo en la fractura que desde hace años rodea a una de las familias más famosas de Hollywood.

Según informes publicados originalmente por TMZ, el joven de 24 años ha presentado una solicitud formal ante la corte para eliminar legalmente el "Pitt" de su nombre , buscando ser reconocido oficialmente de ahora en adelante como Maddox Chivan Jolie .

Foto: Grosby LMK MEDIA

Del set de cine a los tribunales

Este paso legal no es una sorpresa absoluta, sino la culminación de un proceso de distanciamiento que Maddox ya había comenzado a mostrar en el ámbito profesional:

En los créditos, como asistente de dirección en "Couture" , la más reciente película dirigida por Angelina Jolie, el joven ya había decidido firmar simplemente como "Maddox Jolie".

En la ley, lo que empezó como un nombre artístico ahora busca el respaldo de un juez. Aunque la solicitud aún está en proceso de aprobación, se prevé que el fallo a su favor sea solo cuestión de tiempo.

Un patrón que se repite entre los hermanos

Maddox no está solo en esta decisión. El desmantelamiento del apellido "Jolie-Pitt" se ha convertido en una constante entre los hijos de la expareja, quienes han manifestado su postura de distintas maneras:

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Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han tomado distintas decisiones respecto al uso del apellido “Pitt”. Shiloh solicitó de manera legal el cambio de nombre al cumplir la mayoría de edad, mientras que Maddox estaría en proceso de eliminarlo tanto en el ámbito profesional como en documentos civiles.

Por su parte, Zahara llamó la atención al presentarse públicamente usando únicamente el apellido de su madre durante un evento universitario, y Vivienne omitió el apellido de su padre en los créditos de la obra de Broadway "The Outsiders".

Ocho años de una batalla que no cesa

La emblemática separación de la pareja, en 2016 desató una tormenta legal por la custodia y los bienes que tardaron ocho años en resolverse . Sin embargo, aunque las aguas judiciales entre los actores parezcan calmarse, las secuelas emocionales en sus hijos son cada vez más evidentes.