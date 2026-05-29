'Candela', el disco de Greeicy para todos los que necesitan encender su fuego interno

No todos los momentos adversos deben necesariamente sufrirse, y si se sufren hay que aprender algo de ellos; sin embargo, esto no lo sabía la actriz y cantante colombiana Greeicy.

Para su cuarto álbum, Candela, tenía claro lo que quería: un disco con sabor, lleno de todo lo que le gusta, reguetón, bachata y hasta reggae y balada, pero fue justamente durante un problema familiar, que no detalló a Excélsior durante nuestra plática, que se consumó el concepto.

“Llegué en un momento de la vida, el año pasado, que fue un poquito fuerte para toda la familia y se me bajó muchísimo el ánimo a mí y a toda la familia. Tenía como mi llamita y mi candela súper bajita. Y empezamos a utilizar genuinamente en la casa y con el equipo de trabajo la palabra que da nombre al disco. A todo le llamábamos candela. Entendí y agradecí un montón por mi trabajo, por hacer lo que me apasionaba, porque me ayudaba a encender la llama. Porque en los días difíciles tener a mi familia a mi lado y estar con ellos prendió mi candela”, recordó la colombiana en entrevista.

Ahí se conectó todo. Greeicy venía escribiendo, por una parte, para sí misma: a su esperanza, a su paciencia y a entender que todo pasa por algo, todas temáticas que se dibujaron en el disco, y al mismo tiempo escribió a su feminidad, a su sensualidad, a ese disfrute que tiene al bailar y al cantar, y descubrió en ese momento adverso que esas cosas la sacaban adelante.

Entendí que todo lo que te mueve el alma, todo lo que te conecta profundamente, que te enciende, tiene candela. Entonces le dije: ‘Qué lindo ponerle al álbum así’, porque siento que logré sacar adelante todo lo que estaba sucediendo gracias a que logré volver a encender mi candela, que la tenía como muy bajita, tenía el alma como apagadita”, aseguró.

Siento que las personas deberíamos encontrar cuáles son sus, como le dicen aquí en México, cerillos que encienden su candela, qué es lo que a te salva la vida cuando estás mal. Tu familia, cocinar o tu trabajo”, explicó.

En su disco anterior, Yeliana, Greeicy se decidió por crear un personaje un tanto oscuro, algo que nació de esa maternidad que estaba viviendo y de convivir con otras madres que le contaban todo lo que experimentaban en su proceso; de ahí ese tono un tanto de revancha de empoderamiento. Pero ahora quería reconectar con lo que ella es, todos esos colores de sonidos, y también sus propias raíces como en el tema Limonar, que recuerda a su barrio.

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“Limonar es el barrio donde yo crecí. Yo nací y vengo de una familia súper humilde. Cuando nací, mis papás vivían en una invasión, en uno de esos barrios donde la gente construye sin permiso. Esta canción me lleva a mirar para atrás y agradecer por el camino. Porque siento que a veces vamos tan rápido pensando en el futuro que ni disfrutamos el presente. Esa canción me obligó a mirar para atrás y decir: ‘Wow, mira todo lo que ha pasado’. Agradeciendo cada paso, cada aprendizaje, cada lucha, cada logro. Agradeciendo por la familia y por todas esas cosas que te encienden el alma”, expresó.

El siguiente paso será defender todas esas ideas y facetas en vivo ante su público, donde lo sonoro también se puede convertir en algo histriónico, que Greeicy conoce bien, pero también y sobre todo, en algo visual. Su parada en México ya es oficial y será el próximo 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan, donde podrá explorar otras canciones nuevas como Mantis, Quiero +, Mal o bien y Discúlpeme señor, entre otras.

Estamos trabajando en dividir estos universos de Candela: la del alma, la del cuerpo, las diferentes fases de esa llamita que apenas se siente y luego se vuelve enorme y contagiosa. También estamos trabajando en lo que queda después del fuego, como las cenizas. Conceptualmente estamos haciendo algo muy bonito. No queremos dejar de cantar canciones que no hacen parte del álbum porque tenemos canciones muy bonitas que la gente espera escuchar. Entonces lo más lindo cuando llegan nuevos álbumes es que el show se enriquece muchísimo”, adelantó la colombiana.

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Colaboraciones

Con Rawayana, Greeicy contó que al escuchar terminada Solecito vení sintió que la canción pertenecía naturalmente al universo de la banda venezolana, por lo que decidió enviárselas aun sabiendo que podían rechazarla por sus agendas, aunque finalmente aceptaron sumarse al tema.

En el caso de Cultura Profética, explicó que la colaboración en Mantis nació después de que Willy Rodríguez escuchara un adelanto en redes sociales y conectara profundamente con la canción, escribiendo una parte que, sin conocer la situación personal de la cantante, terminó reflejando exactamente el significado emocional que tenía para ella. El álbum ya está disponible en streaming con sus 12 canciones.