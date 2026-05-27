Shiloh Jolie: qué significa su nombre y la razón por la que Angelina eligió llamarla así

Shiloh Jolie es una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt que más llaman la atención, aunque actualmente mantiene una vida mucho más reservada y enfocada en la danza, su nombre no pasa desapercibido entre los seguidores de la famosa familia de Hollywood.

Desde su nacimiento en 2006, la joven estuvo rodeada de atención mediática debido a la popularidad de sus padres. Sin embargo, más allá de las cámaras y los titulares, existe una historia muy personal detrás del nombre que eligieron para ella, uno que tiene un significado especial para Angelina Jolie y que guarda una conexión emocional con la historia de su familia.

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¿Qué significa el nombre de Shiloh?

El nombre Shiloh tiene origen hebreo y suele traducirse como “la tranquila” o “la pacífica”. Con el paso de los años, este nombre se volvió reconocido a nivel mundial gracias a la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, pero para la actriz tenía un valor sentimental mucho antes del nacimiento de su hija.

Angelina reveló en una entrevista para Vanity Fair que ese nombre había sido elegido anteriormente por sus padres, Jon Voight y Marcheline Bertrand, para un hijo que perdieron antes de nacer. Además, confesó que ella misma lo utilizaba en hoteles cuando quería mantener privacidad durante su relación con Brad Pitt.

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“Shiloh Baptist”, le dijo Angelina a Vanity Fair. “Porque mi padre había estado filmando en Georgia y ese era el nombre más sureño que mis padres pudieron encontrar. Es un nombre que siempre me gustó. Solía usar ese nombre en los hoteles: Shiloh Baptist. Lo usaba cuando Brad llamaba a las habitaciones de hotel donde me hospedaba”.

El nacimiento de Shiloh causó un fenómeno mundial

La llegada de Shiloh Jolie ocurrió el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund, Namibia. Desde antes de su nacimiento ya existía una enorme expectativa debido a la fama de sus padres, quienes en aquella época eran considerados una de las parejas más importantes de Hollywood.

Las primeras fotografías oficiales de la bebé fueron publicadas en exclusiva por la revista HELLO!, en una sesión realizada en África. En aquel momento, millones de personas comentaron el parecido físico de la niña con sus padres, destacando los ojos azules heredados de Brad Pitt y los labios similares a los de Angelina Jolie.

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Shiloh se convirtió en la primera hija biológica de la entonces pareja, que ya había formado una familia junto a Maddox, Zahara y Pax. Más adelante nacieron los mellizos Knox y Vivienne.

La relación entre Shiloh y sus padres cambió con los años

Aunque durante sus primeros años la familia Jolie-Pitt proyectaba una imagen muy unida, todo cambió tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. El divorcio se convirtió en uno de los procesos más mediáticos de Hollywood y tuvo consecuencias en la relación de los hijos con el actor.

Con el tiempo, varios de los hijos de la expareja comenzaron a utilizar únicamente el apellido Jolie en eventos públicos y proyectos personales. En el caso de Shiloh, la joven inició formalmente el proceso legal para eliminar “Pitt” de su nombre al cumplir 18 años.

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De acuerdo con información dada a conocer por su abogado, la decisión fue tomada por ella misma después de vivir “acontecimientos dolorosos” en su vida. Desde entonces, comenzó a ser identificada públicamente como Shiloh Jolie.

Sus hermanos Zahara, Maddox y Vivienne también han sido vistos utilizando solamente el apellido de su madre en distintas actividades públicas y académicas.

La nueva etapa de Shiloh lejos de Hollywood

A diferencia de sus padres, Shiloh ha preferido mantenerse alejada de las películas y las entrevistas. En los últimos años ha enfocado gran parte de su tiempo en la danza, disciplina que estudia desde hace tiempo en el Millennium Dance Complex de Los Ángeles.

Su talento llamó la atención en redes sociales luego de que se viralizaran videos de sus ensayos y presentaciones. Además, en 2025 comenzó a trabajar como coreógrafa bajo el nombre profesional de “Shi Jolie”.

Shiloh Jolie debuta en video de K-Pop y el parecido con Angelina es viral Instagram

Uno de sus trabajos más comentados ocurrió tras participar en el videoclip de la canción “What’s a Girl to Do” de la artista surcoreana Dayoung. Su imagen en el video provocó comparaciones tanto con Angelina Jolie como con Brad Pitt, ya que algunos usuarios señalaron el parecido físico que mantiene con ambos actores.