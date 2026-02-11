Angelina Jolie explica el significado de las cicatrices de su doble mastectomía

Han pasado más de trece años desde que Angelina Jolie tomó una de las decisiones más valientes y personales de su vida: someterse a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de la mutación del gen BRCA1.

Hoy, lejos de hablar de aquella cirugía desde el dolor o la pérdida, la actriz la recuerda como un acto de amor. Y sus cicatrices, asegura, son el recordatorio visible de esa elección.

Angelina Jolie habla sobre su doble mastectomía

Durante una reciente entrevista con la emisora francesa France Inter, en el marco de la promoción de su nueva película Couture, la actriz de 50 años reflexionó con serenidad sobre el significado de esas marcas físicas.

No me atrae la idea de una vida perfecta sin cicatrices”, confesó. Para Jolie, las cicatrices no representan imperfección, sino historia, resiliencia y decisiones conscientes.

La actriz aseguró que no cree en una vida “perfecta” sin marcas ni heridas. AFP

En 2013, la ganadora del Oscar sorprendió al mundo al publicar un artículo en The New York Times titulado My Medical Choice, donde reveló que sus médicos le habían informado que tenía un 87% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama debido a la mutación genética heredada.

La enfermedad ya había marcado profundamente su historia familiar: su madre, Marcheline Bertrand, falleció en 2007 a los 56 años tras luchar contra el cáncer.

Perdí a mi madre cuando era joven, y ahora mis hijos crecen sin poder contar con una abuela”, recordó recientemente.

Su madre, Marcheline Bertrand, falleció tras luchar contra el cáncer, hecho que marcó su postura preventiva. IG angelinajolie

¿Por qué Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía?

Ese vacío fue uno de los factores que impulsaron su decisión. Tras la cirugía, sus probabilidades de padecer cáncer de mama se redujeron a menos del 5%, una cifra que le dio tranquilidad.

Quería poder decirles a mis hijos que no tendrían que temer perderme por esta enfermedad”, escribió en su momento.

Reveló que su decisión fue impulsada por el deseo de permanecer más tiempo junto a sus hijos. Grosby

En la entrevista actual, Jolie fue aún más clara sobre lo que siente al mirarse al espejo.

Mis cicatrices son una elección que tomé para quedarme el mayor tiempo posible junto a mis hijos. Amo mis cicatrices por eso y estoy agradecida de haber podido actuar de forma proactiva respecto a mi salud”, afirmó.

La actriz también reflexionó sobre la manera en que la sociedad percibe las marcas físicas. En un mundo obsesionado con la perfección y la juventud eterna, su postura resulta poderosa.

Siempre me han interesado más las cicatrices y la historia que llevan las personas”, explicó.

Jolie es portadora del gen BRCA1, que aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario. IG angelinajolie

Para ella, las heridas —visibles o invisibles— son prueba de que se ha vivido plenamente.

Si llegas al final de tu vida y no tienes cicatrices, entonces quizá no has vivido lo suficiente”, añadió.

¿Qué procedimientos se ha realizado Angelina Jolie?

Dos años después de la mastectomía, en 2015, Jolie volvió a tomar una decisión preventiva al someterse a la extirpación de ovarios y trompas de Falopio para reducir el riesgo de cáncer de ovario.

Cada paso fue comunicado con transparencia, convirtiéndola en una voz influyente en la conversación global sobre prevención, genética y salud femenina.

Curiosamente, su nueva película Couture, ambientada durante la Semana de la Moda de París, conecta emocionalmente con su experiencia personal. En el filme, Jolie interpreta a una cineasta que atraviesa un proceso de divorcio mientras enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.

En 2013 compartió públicamente su decisión médica en un artículo de The New York Times. AFP

Aunque la actriz no ha dicho que el papel sea autobiográfico, sí ha reconocido que abordar esta historia la llevó a reflexionar sobre su propio recorrido. En su caso, esas marcas cuentan una historia de prevención, valentía y amor incondicional por sus hijos.

Y en una industria donde la perfección suele ser la norma, Jolie vuelve a enviar un mensaje claro: las cicatrices no restan belleza, la redefinen.

Si quieres saber más sobre su filosofía de vida de la actriz, no te pierdas el siguiente video.