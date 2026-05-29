¿Quién es Alan Zamudio? Integrante de Mi Banda el Mexicano del trend ‘Yo en el jale estorbando’

El trend ‘Yo en el jale estorbando como el de Mi Banda el Mexicano’ se viralizó en los últimos días a través de redes sociales, principalmente en TikTok. Ha sido tanto el auge que el propio Alan Zamudio, quien inspiró la tendencia, se sumó y respondió de una forma única.

La tendencia consiste en hacer videos donde una persona aparenta no ayudar en nada mientras otros sí están trabajando o esforzándose.

Esa broma nació porque muchos usuarios en redes comenzaron a fijarse en Alan Zamudio, integrante de Mi Banda el Mexicano, ya que en varios conciertos se le ve bailando, caminando por el escenario y animando al público mientras los demás músicos cantan o tocan instrumentos.

A partir de eso, en TikTok y otras redes empezaron a usar el audio de ‘La Chela’ y a recrear situaciones cotidianas: alguien cocinando, trabajando en un taller, limpiando o haciendo tareas, mientras otra persona solo ‘estorba’, observa o baila sin ayudar. La gracia del meme está en exagerar ese tipo de compañero que parece estar ‘de adorno’ en el trabajo.

Integrante de Mi Banda el Mexicano responde al trend ‘Yo en el jale estorbando’

Alan Zamudio, de Mi Banda el Mexicano. Especial

El trend se volvió todavía más viral porque el propio Alan Zamudio decidió tomárselo con humor y compartió un video burlándose de sí mismo.

En las imágenes se observa al integrante de la banda haciendo precisamente lo que inspiró a la tendencia: bailar de un lado al otro en el escenario mientras que los demás músicos tocan durante un concierto.

Yo en el jale estorbando coo el we de mi banda el mexicano”, se lee en el video.

Al volverse viral el clip, Zamudio aprovechó la oportunidad y decidió hacer una dinámica para popularizarse aún más.

Como este video ya se salió de control... vamos a hacer un giveaway”, escribió, compartiendo las reglas y mencionando que el ganador obtendría un iPhone 17 Pro Max y una playera y gorra oficial de la banda.

¿Quién es Alan Zamudio?

Alan Zamudio se volvió tendencia en redes sociales por el meme de “yo en el jale estorbando”, pero las críticas hacia él comenzaron mucho antes. Desde que se integró oficialmente a Mi Banda El Mexicano en 2017, muchos usuarios y fans señalaron que supuestamente estaba en la agrupación solo por ser hijo de Casimiro Zamudio, fundador y líder histórico de la banda.

No obstante, aunque muchos creen que solo baila en el escenario, Alan sí tiene funciones dentro del grupo. Entró como segunda voz oficial de la banda y también participa como animador del show en vivo, una parte importante en agrupaciones de tecnobanda y quebradita donde el espectáculo visual y el ambiente son clave.

Alan Zamudio, de Mi Banda el Mexicano. Especial

Alan prácticamente creció rodeado de música porque es hijo de Casimiro Zamudio, mismo que incluso declaró hace algunos años que Alan estaba siendo preparado para continuar el legado de la banda y eventualmente tomar un rol más importante dentro del proyecto familiar.

De acuerdo con Casimiro, Alan toca el piano y fue el único de sus hijos interesado en seguir el camino musical. Además, fuera de la música, es un apasionado de la cocina y estudió gastronomía, por lo que es habitual encontrarse recetas en su perfil. También es aficionado al fitness, suele publicar entrenamientos y durante varios años ha impartido clases relacionadas con turismo y gastronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

5 datos sobre Mi Banda El Mexicano

Alan Zamudio, de Mi Banda el Mexicano. Especial