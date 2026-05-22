El fuerte regaño que Tarantino le dio a Brad Pitt durante rodaje de 'Érase una vez en Hollywood'

A varios años del estreno de Érase una vez en Hollywood, siguen apareciendo historias inéditas detrás de cámaras sobre una de las películas más exitosas de Quentin Tarantino.

Durante su participación en el Festival de Cine de Cannes, Bruce Dern recordó una intensa anécdota ocurrida durante el rodaje de la película protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Dern, quien interpretó al anciano George Spahn en la cinta, contó que todo sucedió mientras filmaban una escena donde el personaje de Cliff Booth despertaba a su personaje para hacerle algunas preguntas.

El actor explicó que improvisó una línea de diálogo mientras estaba acostado en la cama interpretando al ranchero ciego. Según relató, dijo algo parecido a que no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, pero la reacción inmediata de Brad Pitt sorprendió a todos en el set.

"Ese es mi territorio": la frase de Tarantino que impactó al set

De acuerdo con Bruce Dern, Brad Pitt decidió detener la escena porque aquella frase improvisada no venía en el guion original.

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por Quentin Tarantino, quien reaccionó de inmediato frente a todo el equipo de producción.

Dern recordó que el cineasta adoptó una expresión completamente seria antes de cuestionar al actor sobre por qué había cortado la toma.

La respuesta de Pitt fue simple y, es que explicó que había frenado la escena porque la línea no estaba escrita en el libreto. Fue entonces cuando Tarantino lanzó la contundente advertencia que dejó impactados a todos los presentes.

Según la anécdota compartida por Dern, el director le dijo al actor que jamás volviera a detener una toma porque esa decisión únicamente le correspondía a él.

Brad Pitt Alamy

La frase rápidamente llamó la atención de los fans en redes sociales, especialmente porque refleja la manera meticulosa y dominante con la que Tarantino trabaja en sus producciones cinematográficas.

Brad Pitt y Tarantino mantienen una gran amistad

A pesar de lo intensa que sonó la reprimenda, personas cercanas a ambos aseguraron que la relación entre Brad Pitt y Quentin Tarantino sigue siendo excelente.

De hecho, el director es considerado uno de los cineastas favoritos del actor y juntos han construido una sólida colaboración dentro de Hollywood.

Antes de Érase una vez en Hollywood, ambos ya habían trabajado en Bastardos sin gloria, donde Pitt interpretó al inolvidable teniente Aldo Raine.

La química profesional entre ambos terminó alcanzando otro nivel con Érase una vez en Hollywood, película que incluso le dio a Brad Pitt el Oscar como Mejor Actor de Reparto gracias a su interpretación de Cliff Booth.

Cliff Booth: el personaje que se robó la película

Para muchos fans de Tarantino, Cliff Booth se convirtió rápidamente en uno de los personajes más memorables de toda la filmografía del director.

El doble de acción misterioso y carismático interpretado por Brad Pitt terminó robándose buena parte de las escenas de la película gracias a su personalidad despreocupada y estilo clásico de Hollywood.

Incluso detrás de cámaras ocurrieron momentos muy curiosos relacionados con el personaje.

Uno de los más comentados involucra a Brandy, la pitbull que acompañaba a Cliff durante toda la historia. La perra fue tan querida por el público y el equipo de producción que terminó ganando el Palm Dog en Cannes, un reconocimiento dedicado a las mejores actuaciones caninas en el cine.

Además, otra escena que generó enorme conversación fue la pelea entre Cliff Booth y Bruce Lee. Originalmente, el guion planteaba una victoria clara para el personaje de Pitt, pero miembros del equipo consideraron que aquello podía resultar irrespetuoso hacia el legado del ícono de las artes marciales.

El primer gran encuentro entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Aunque hoy parezca difícil de creer, Érase una vez en Hollywood marcó la primera ocasión en que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio compartieron roles protagónicos en una película.

La dinámica entre ambos fue tan natural que el propio Tarantino llegó a compararlos con "dos leones alfa" trabajando juntos frente a cámaras.

La película terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del director, mezclando nostalgia por el Hollywood de finales de los años 60 con personajes llenos de carisma y momentos que siguen dando de qué hablar años después de su estreno.

Mientras tanto, Bruce Dern continúa promocionando el documental Dernsie, donde repasa su extensa trayectoria en Hollywood junto a testimonios de figuras como Quentin Tarantino, Alexander Payne y Walton Goggins.