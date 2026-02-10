Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la secuela de Érase una vez en… Hollywood: ya hay tráiler

Brad Pitt vuelve a dar vida a Cliff Booth, el personaje que interpretó en la aclamada Érase una vez en… Hollywood, ahora en The Adventures of Cliff Booth. Con guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher, la cinta se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en su historia reciente.

El avance, revelado de manera inesperada durante la transmisión de la Super Bowl, ofrece poco más de un minuto de imágenes que funcionan como la primera aproximación a esta secuela enfocada en el personaje de Brad Pitt.

En esta nueva entrega, el actor retoma a Cliff Booth, quien pasa de figura secundaria a eje central del relato, bajo la dirección de David Fincher —cineasta detrás de títulos como Seven, El club de la lucha, Zodiac y La red social— en una producción desarrollada para Netflix.

Brad Pitt encabeza la nueva apuesta de Netflix escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher Alamy

Un tráiler lleno de tachaduras, ironía y caos hollywoodense

El adelanto sitúa a Cliff Booth en un momento posterior a los hechos narrados en la cinta de 2019 y propone un recorrido por un Hollywood distinto, ya transformado por el paso del tiempo.

Las imágenes combinan secuencias entre edificios, una casa frente al mar, fragmentos de acción y guiños al cine dentro del cine, además de referencias constantes a la cultura popular de la época.

No obstante, el rasgo más comentado del teaser no está en lo que muestra, sino en cómo lo hace. El material aparece atravesado por una censura deliberada: cigarrillos, alcohol, desnudos y expresiones explícitas son cubiertos con tachaduras visibles y burdas, un recurso que parece funcionar tanto como sátira de los códigos televisivos como comentario irónico sobre los límites de lo permitido en pantalla.

El avance, además, evita ofrecer información concreta sobre el lanzamiento. No aparece el título definitivo del proyecto ni una fecha de estreno, y el cierre se reduce a un simple y ambiguo “próximamente”.

¿Por qué no la dirige Tarantino?

Quentin Tarantino ha sido claro sobre su decisión de no ponerse detrás de la cámara en The Adventures of Cliff Booth.

El cineasta ha reiterado en distintas ocasiones que su intención es retirarse tras dirigir diez películas, y no quiere que ese cierre de filmografía llegue en forma de secuela. Aunque el proyecto le resultaba atractivo a nivel creativo, consideró que retomarlo como director lo habría llevado a revisitar un terreno ya explorado.

En una conversación en el podcast The Church of Tarantino, el realizador explicó que el guion le gustaba, pero que sentía que estaba “pisando el mismo terreno” que ya había recorrido antes.

Para su despedida definitiva como director, afirmó, busca enfrentarse a algo completamente nuevo, un desafío que lo saque de su zona de confort y evite cualquier repetición de fórmulas previas.

Las nueve películas que Tarantino contabiliza como parte de su obra son: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (volúmenes 1 y 2 cuentan como una sola película), Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight y Érase una vez en… Hollywood. Especial

La decisión también está alineada con su conocida disciplina autoral. Tarantino ha sostenido durante años que una filmografía breve y controlada permite cerrar su carrera en lo más alto, sin diluir su estilo ni convertirlo en una repetición de sí mismo. Por eso, aunque firmó el guion de esta historia centrada en Cliff Booth, optó por ceder la dirección a David Fincher.

Hasta ahora, las nueve películas que Tarantino contabiliza como parte de su obra son: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (volúmenes 1 y 2 cuentan como una sola película), Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight y Érase una vez en… Hollywood. La décima —aún no anunciada oficialmente— será, si cumple su promesa, su despedida definitiva como director.