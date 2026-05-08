Angelina Jolie abandona California: Vende su histórica mansión tras años de vivir con sus hijos

Angelina Jolie puso en venta la casa que perteneció al productor Cecil B. DeMille, una propiedad ubicada en Los Feliz, una de las zonas más conocidas de Hollywood, en California.

De acuerdo con distintos medios, la propiedad fue puesta a la venta por 29.85 millones de dólares y podría representar un cambio importante en la vida de la actriz, quien desde hace tiempo ha comentado que planea dejar California cuando sus hijos menores cumplan la mayoría de edad.

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Así es la casa donde Angelina Jolie vivió junto a sus hijos

La residencia está ubicada dentro de Laughlin Park, una exclusiva zona privada de Los Ángeles. La propiedad fue construida en 1913 y años después pasó a manos del famoso productor de cine Cecil B. DeMille, quien la compró en 1916.

El terreno supera los dos acres y la casa principal cuenta con alrededor de 11 mil pies cuadrados habitables. En su interior hay seis habitaciones y diez baños, además de varios espacios adicionales como una casa para invitados, gimnasio, estudio privado, casa de té y área de piscina.

Entre los detalles que más llaman la atención están una pequeña casa del árbol escondida dentro del jardín y las vistas hacia las Hollywood Hills y el Observatorio Griffith.

Angelina Jolie adquirió la propiedad en 2017 por 24.5 millones de dólares, poco tiempo después de separarse de Brad Pitt. Desde entonces, el lugar se convirtió en el hogar donde vivió junto a sus seis hijos. Según medios de Estados Unidos, antes de poner la mansión en venta, la actriz habría realizado algunos cambios y arreglos discretos para preparar la propiedad para posibles compradores.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

¿Por qué Angelina Jolie decidió vender la propiedad?

Angelina Jolie decidió poner en venta la mansión después de pasar varios años viviendo en California por los acuerdos de custodia tras su separación de Brad Pitt.

Con Knox y Vivienne a punto de cumplir 18 años en julio de 2026, personas cercanas a la actriz aseguran que planea pasar más tiempo en Cambodia, país con el que ha mantenido una conexión cercana por su trabajo humanitario. También se dice que comenzaría a utilizar más seguido su departamento en Nueva York.

La venta de la propiedad también se da mientras continúa la disputa legal por el viñedo francés Château Miraval. Recientemente, un juez en California tomó una decisión a favor de la actriz sobre unos correos electrónicos privados relacionados con el caso.

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