¿Qué es un hematoma subdural? La condición que aleja a Lupita Villalobos de SuperNova

Un dolor de cabeza puede parecer algo cotidiano, pero en ciertos casos es la señal de alerta de un problema mucho más serio. Eso fue lo que ocurrió con Lupita Villalobos, cuya hospitalización puso sobre la mesa un padecimiento poco conocido fuera del ámbito médico: el hematoma subdural.

Se trata de una condición que no siempre da señales claras desde el inicio, pero que requiere atención inmediata para evitar complicaciones.

¿Qué es el hematoma subdural, padecimiento que llevo a Lupita Villalobos al hospital? Canva

¿Qué es un hematoma subdural y por qué puede ser peligroso?

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora más externa, llamada duramadre. Este sangrado ocurre cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos, por lo general después de un golpe en la cabeza.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta acumulación de sangre provoca presión dentro del cráneo. Como el cerebro no tiene espacio para expandirse, esa presión puede afectar funciones esenciales como la memoria, el movimiento o la conciencia.

El National Institutes of Health (NIH) advierte que, en casos graves, el aumento de presión puede desplazar el cerebro, una complicación que pone en riesgo la vida.

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¿Por qué Lupita Villalobos fue hospitalizada? Esto se sabe de su diagnóstico

La hospitalización de Lupita Villalobos se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde explicó que acudió al hospital por un dolor de cabeza intenso y persistente.

El dolor está siendo controlado por el medicamento porque de verdad duele mucho, pero esperemos que todo bien.

En un inicio no había un diagnóstico claro. Sin embargo, horas después se confirmó que presentaba un hematoma subdural. La información también fue difundida por la cuenta oficial del evento de box, SuperNova, en el que participaría, programado para el 26 de abril.

Este tipo de lesión suele estar relacionado con traumatismos en la cabeza. No siempre presenta síntomas de inmediato, ya que el sangrado puede avanzar de forma gradual.

Según MedlinePlus, los hematomas subdurales pueden desarrollarse lentamente, lo que retrasa la aparición de señales de alerta.

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Síntomas del hematoma subdural

Uno de los principales riesgos de este padecimiento es que sus síntomas pueden parecer leves al inicio. Con el paso del tiempo, estos pueden intensificarse.

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Dolor de cabeza persistente

Confusión o cambios en la conducta

Somnolencia o dificultad para mantenerse despierto

Mareo o pérdida del equilibrio

Debilidad en alguna parte del cuerpo

Convulsiones

Pérdida de la conciencia

De acuerdo con MedlinePlus, estos síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de un golpe en la cabeza.

Esta característica complica su detección, ya que muchas personas no relacionan el malestar con un evento previo.

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¿Cómo se produce un hematoma subdural?

El hematoma subdural ocurre cuando se rompen las llamadas “venas puente”, que conectan el cerebro con la duramadre.

El NIH explica que la causa más frecuente es un traumatismo craneal, ya sea por caídas, accidentes o impactos durante actividades físicas.

Existen factores que aumentan el riesgo de desarrollar este padecimiento:

Uso de medicamentos anticoagulantes

Edad avanzada

Consumo elevado de alcohol

Trastornos de coagulación

También se clasifica en tres tipos principales:

Agudo: aparece poco después de un golpe fuerte

aparece poco después de un golpe fuerte Subagudo: se desarrolla en días

se desarrolla en días Crónico: progresa lentamente durante semanas

Esta clasificación permite entender por qué algunos casos se detectan de inmediato y otros pasan desapercibidos por más tiempo.

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Tratamiento y recuperación: ¿cuándo un hematoma subdural requiere cirugía?

El tratamiento depende del tamaño del hematoma y de los síntomas que presenta el paciente.

Mayo Clinic explica que, en casos leves, los médicos pueden optar por observación y estudios de imagen, como tomografías, para dar seguimiento a la evolución.

Cuando el sangrado es mayor o genera presión en el cerebro, puede ser necesaria una cirugía para drenar la sangre y aliviar la presión intracraneal.

Este procedimiento busca prevenir daño permanente en el cerebro. La recuperación varía en cada caso. Algunas personas mejoran en pocas semanas, mientras que otras requieren rehabilitación más prolongada.

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El caso de Lupita Villalobos visibiliza un problema de salud que puede pasar desapercibido en sus primeras etapas. El hematoma subdural no siempre presenta síntomas inmediatos, pero su evolución puede ser rápida y grave.

Aunque la influencer sigue hospitalizada y con un estado de salud que parece estable, no se han dado más detalles sobre su padeciemiento y fecha de alta.

Instituciones como Mayo Clinic y el NIH coinciden en que la atención médica oportuna es clave para evitar complicaciones. Identificar señales de alerta y acudir a valoración especializada permite actuar a tiempo y mejorar el pronóstico.