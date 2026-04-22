¿El Coyote contra ACME? Así es la película que traerá de vuelta la nostalgia

La nostalgia está de regreso en la pantalla grande con el esperado estreno de Coyote vs. ACME, una película que revive a uno de los personajes más icónicos de la animación.

Recientemente se revelaron las primeras imágenes del tráiler, desatando emoción entre los fans del eterno perseguidor del Correcaminos.

Aunque este filme ya había sido anunciado anteriormente, fue cancelado en 2023 por motivos fiscales. Sin embargo, logró “salvarse” y verá la luz gracias a la distribuidora Ketchup Entertainment.

Pero, ¿de qué trata esta historia y cuándo se estrena? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Tráiler de Coyote vs. ACME: de cazador a demandante

La historia da un giro inesperado: el Coyote, cansado de fallar una y otra vez en su intento por atrapar al Correcaminos, decide tomar acción… pero no como imaginas.

Tras resultar herido constantemente por los productos de ACME, decide demandar a la compañía por negligencia.

En el tráiler vemos al personaje enfrentarse a un juicio, donde busca justicia con la ayuda de un abogado que acepta su caso. Todo esto manteniendo el humor clásico que caracteriza a esta franquicia.

Además, la cinta muestra una faceta distinta del Coyote, interactuando con humanos y enfrentando situaciones fuera del desierto, lo que promete momentos divertidos y llenos de nostalgia.

Coyote vs. ACME: tráiler, fecha de estreno y elenco Foto: Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment / Official Trailer

¿Cuándo se estrena Coyote vs. ACME en México?

La película, que rinde homenaje a la serie creada en 1949 por el animador Chuck Jones para Warner Bros., ya tiene fecha de estreno confirmada.

Su llegada a cines está prevista para el 28 de agosto. Sin embargo, es importante considerar que esta fecha podría variar en México u otros países.

Coyote vs. ACME: tráiler, fecha de estreno y elenco Foto: Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment / Official Trailer

Reparto de Coyote vs. ACME: elenco completo de la película

Tras su cancelación y posterior rescate, esta película se ha convertido en una de las más esperadas por los fans de Looney Tunes.

El elenco combina talento en actuación y doblaje:

John Cena – Abogado de ACME Corporation

John Cena – Abogado de ACME Corporation Will Forte – Kevin Avery (abogado del Coyote)

Lana Condor – Paige

Eric Bauza – Coyote

Martha Kelly – Dottie Jones

Coyote vs. ACME: tráiler, fecha de estreno y elenco Foto: Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment / Official Trailer

Con una mezcla de acción, comedia y nostalgia, Coyote vs. ACME promete traer de vuelta a una de las caricaturas más queridas de todos los tiempos, ahora con una historia renovada que conecta con nuevas generaciones sin perder su esencia.