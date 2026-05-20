Lujosa mansión de Blake Lively y Ryan Reynolds estaría envuelta en problemas millonarios

La impresionante propiedad que Blake Lively y Ryan Reynolds construye en Lewisboro, en Nueva York se encuentra nuevamente en el centro de la conversación, luego de que distintos medios estadounidenses reportaran supuestos adeudos millonarios relacionados con la obra.

De acuerdo con información retomada por TMZ, al menos cinco contratistas y subcontratistas habrían presentado reclamos legales asegurando que no han recibido pagos por trabajos realizados dentro de la enorme casa, cuya construcción lleva varios años en proceso.

Según los reportes, las reclamaciones superarían los 2 millones de dólares y estarían relacionadas con distintos trabajos realizados dentro del complejo de lujo, incluyendo instalaciones eléctricas, plomería, sistemas de climatización, estructuras, paneles de yeso y mampostería.

Foto: blakelively

La propiedad, adquirida presuntamente desde 2018 a través de una empresa privada, contemplaba una residencia principal de gran tamaño, además de gimnasio, casa de piscina y otras amenidades de lujo. Sin embargo, medios estadounidenses señalan que la construcción se habría avanzado más despacio de lo normal desde finales de 2025, hasta quedar prácticamente detenida.

El tema ha llamado aún más la atención debido a que la pareja recientemente estuvo involucrada en la batalla legal relacionada con la película It Ends With Us y el actor Justin Baldoni, situación que también generó controversia mediática en meses recientes.

Aunque la situación legal finalmente habría terminado en un acuerdo, el tema continuó dando de qué hablar entre los seguidores de ambos famosos, por lo que ahora las versiones sobre los supuestos problemas financieros en la construcción de su mansión han vuelto a colocar a la pareja bajo los reflectores.

Foto: blakelively

Hasta ahora, ni Blake Lively ni Ryan Reynolds han emitido declaraciones públicas sobre las supuestas deudas o los reclamos de los contratistas.

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más mediáticas de Hollywood debido a su fama individual, sus exitosas carreras en cine y televisión, además de la atención que generan constantemente en redes sociales, alfombras rojas y polémicas relacionadas con su vida personal y profesional.

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