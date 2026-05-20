"Ya me están petateando": Paola Suárez reaparece tras accidente en auto | VIDEO

El impacto sacudió a sus seguidores y detonó rumores inmediatos, pero la verdad salió a la luz. La influencer Paola Suárez rompió el silencio de manera exclusiva para las cámaras y micrófonos de De Primera Mano, revelando los detalles más crudos y reales detrás del aparatoso accidente automovilístico que sufrió la noche del martes 19 de mayo en León, Guanajuato. Entre lágrimas, la creadora de contenido eligió este espacio televisivo para desmentir las versiones que circulaban en redes sociales, confirmar su estado de salud actual y anunciar que buscará ayuda psicológica profesional para superar el trauma que le dejó el choque frontal.

Paola Suárez usando un vestido. Foto de IG: Paolita Suárez

EL CHOQUE CONTRA EL CAMIÓN Y LA RUPTURA DE LOS RUMORES VIRALES

El percance encendió las alertas en todo el mundo del entretenimiento. Las primeras versiones extraoficiales apuntaban a una presunta discusión callejera, donde un hombre intentó detener el paso de su camioneta de forma abrupta. Para evitar atropellarlo, la figura de internet habría esquivado el cuerpo de manera brusca, terminando por estrellar su vehículo de frente contra un camión repartidor de refrescos estacionado en la vía pública.

Paola Suárez usando lentes de sol. Foto de IG: Paolita Suárez

La desinformación inundó rápidamente las plataformas digitales. La cuenta "Más farándula news" filtró un clip mostrando a la influencer conduciendo su camioneta "4x4". Horas más tarde, la falsedad del material visual quedó comprobada al confirmarse que la grabación pertenecía a una fecha completamente distinta, dejando todo en un rumor esparcido en la red.

Los señalamientos sobre un posible estado de ebriedad también acapararon las tendencias de internet. En su llamada telefónica, pactada en exclusiva para De Primera Mano, la amiga cercana de Wendy Guevara cortó de tajo estas graves acusaciones frente a la audiencia nacional.

"No, de hecho veníamos de cenar… Perdí como el control del volante y me estampé con el camión… Gracias a Dios traía el cinturón", relató con voz entrecortada en la transmisión del programa, confirmando que una vecina de la zona atestiguó el choque y la auxilió de inmediato para trasladarla a un hospital cercano.

EL ALTA MÉDICA Y LA BÚSQUEDA DE TERAPIA PSICOLÓGICA

La incertidumbre sobre su estado de salud culminó este miércoles 20 de mayo gracias a esta intervención televisiva. La creadora de contenido confirmó a nivel nacional su alta médica definitiva. Actualmente descansa en su domicilio, enfrentando dolores físicos intensos y un profundo daño emocional provocado por la fuerza del impacto.

"Solamente traigo moretones, rasguños, tengo adolorido el cuello y lo de las costillas… sentía que se me salía el alma", detalló la afectada, manteniendo en total reserva su apariencia física al realizar la comunicación únicamente por la vía telefónica.

Paola Suárez en una sesión de fotos. Foto de IG: Paolita Suárez

El morbo de internet agravó la crisis emocional de la convaleciente. Los falsos reportes sobre su supuesta muerte colapsaron su estabilidad mental en cuestión de minutos. “Publicando cosas como ‘que descanse en paz’, son bien malos, ya me están petateando ellos, pero hace unas horas salí del hospital", sentenció con evidente frustración frente a los conductores de espectáculos.

Las severas secuelas mentales obligan a tomar medidas urgentes para su bienestar. El shock postraumático empuja a la influencer a buscar atención especializada en los próximos días. “Creo que voy a tomar terapia psicológica porque sí veo las imágenes y sí me asusto bien”, confesó al borde del llanto, afirmando sentirse completamente "vacía" por dentro tras la magnitud del percance.

La gravedad del siniestro vial exhibió la vulnerabilidad de la vida frente al volante y el poder destructivo de las noticias falsas. Mientras Paola Suárez inicia su largo proceso de sanación física y mental desde la seguridad de su casa, sus miles de seguidores frenan las especulaciones infundadas y blindan a la creadora de contenido con mensajes de empatía, cerrando filas en todas sus trincheras digitales.