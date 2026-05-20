BTS en cines en México: cuándo es la preventa y cuánto costará ver el ARIRANG in Busan

Si creías que era todo, las ARMY tendrá una nueva cita con BTS en salas de cine. Cinépolis +QUE CINE, Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC presentarán BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, una transmisión especial del concierto en vivo desde el Estadio Asiad de Busan, programada para el próximo 13 de junio, fecha que coincide con el aniversario del debut del grupo.

La preventa en Cinépolis será a través de la App Cinépolis GO y el sitio oficial de Cinépolis. El evento formará parte de las transmisiones internacionales de la gira ARIRANG, con la que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook han llevado su regreso a escenarios de distintas ciudades del mundo.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a BTS en cines?

Hasta ahora, Cinépolis no ha publicado en su sitio el precio específico para la función de Busan: sin embargo, en las transmisiones previas de BTS World Tour ‘ARIRANG’ en cines de México, los boletos tuvieron un costo de 290 pesos en sala tradicional y 399 pesos en sala VIP, más un cargo por servicio de 6 pesos por boleto si la compra se hacía por canales digitales.

Esos precios corresponden a los eventos anteriores de Goyang y Tokio, por lo que deberán confirmarse para Busan cuando se active la preventa del 28 de mayo.

BTS estará en salas de cine Especial

¿Cuándo es la preventa para BTS ARIRANG in Busan en Cinépolis?

La preventa para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING estará disponible el 28 de mayo.

Los boletos podrán comprarse por dos canales principales:

App Cinépolis GO

Sitio oficial de Cinépolis

La transmisión será el 13 de junio en complejos seleccionados. La lista de cines participantes y horarios deberá consultarse directamente en la cartelera de Cinépolis cuando se active la venta.

El sitio oficial internacional de BTS LIVE VIEWING también confirma que la transmisión desde Busan llegará a cines alrededor del mundo el sábado 13 de junio y mantiene abierto un registro para recibir actualizaciones sobre el evento.

¿Cuánto costarán los boletos para BTS en Cinépolis?

Cinépolis aún no ha confirmado públicamente el precio oficial para la transmisión de Busan. La referencia más cercana son los precios que la cadena manejó para los eventos anteriores de ARIRANG en cines mexicanos:

Sala tradicional: 290 pesos.

290 pesos. Sala VIP: 399 pesos.

399 pesos. Cargo por servicio digital: 6 pesos por boleto en compras por app o sitio web.

Estos costos fueron reportados para las funciones previas de la gira en cines, pero es importante revisar el precio final al momento de comprar, porque Cinépolis podría modificar tarifas según ciudad, tipo de sala o condiciones del evento.

¿Qué es BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING?

La transmisión llevará a salas de cine el concierto que BTS ofrecerá en el Estadio Asiad de Busan, uno de los recintos más importantes de Corea del Sur. El evento permitirá que fans de distintos países vivan el show en pantalla grande, con la calidad audiovisual de una función especial de Cinépolis +QUE CINE.

El concierto forma parte de la gira mundial ARIRANG, una de las más importantes en la historia reciente del K-pop. La presentación en Busan tiene un valor especial para el fandom porque coincide con el aniversario del debut de BTS, ocurrido el 13 de junio de 2013.

Además, se trata de la primera actuación del grupo en ese estadio desde 2022, año en que los siete integrantes se presentaron juntos antes de su pausa grupal.

BTS celebra su aniversario con ARMY en cines

La elección del 13 de junio no es menor. Para ARMY, esa fecha marca el aniversario del debut de BTS y suele estar asociada con celebraciones, mensajes especiales, contenido conmemorativo y actividades organizadas por fans.

Por eso, la transmisión desde Busan se presenta como algo más que una función de cine. Es una forma de celebrar el regreso del grupo en comunidad, incluso para quienes no podrán viajar a Corea del Sur ni asistir a una fecha presencial de la gira.

La experiencia también continúa la relación de BTS con los eventos cinematográficos. Antes de Busan, Cinépolis ya había presentado funciones especiales desde Goyang y Tokio, como parte de la misma gira mundial.

bgpa