Blake Lively: su demanda contra Baldoni estaría impactando su carrera

La situación de Blake Lively en Hollywood ha generado polémica luego de que surgiera un reporte que apunta a un fuerte impacto en su carrera tras la demanda interpuesta contra Justin Baldoni.

De acuerdo con información difundida en el Daily Mail, una fuente que habría trabajado con la actriz aseguró que este proceso legal afectó seriamente su imagen dentro de la industria.

Esta demanda la ha arruinado en Hollywood", dijo

Según el testimonio, Lively ya contaba con cierta reputación complicada, lo que habría influido en la percepción actual.

Incluso, se señala que dentro del medio no habría mucha simpatía hacia la actriz en medio de esta situación, sugiriendo que su caso no ha generado gran respaldo en Hollywood.

La controversia se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda por acoso sexual y represalias, argumentando diversos incidentes ocurridos durante el rodaje de It Ends With Us.

En respuesta, Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda millonaria, la cual posteriormente fue desestimada.

Más adelante, un juez también desechó las acusaciones de acoso sexual, dejando vigentes otros señalamientos como represalias, incumplimiento de contrato y participación en dichas acciones.

El equipo legal de Baldoni celebró la decisión judicial, destacando que se trataba de acusaciones graves que fueron analizadas cuidadosamente junto con las pruebas presentadas.

Por su parte, la defensa de Lively explicó que las acusaciones de acoso no avanzarían a juicio debido a su estatus como contratista independiente, aunque aseguraron que esto no implica la inexistencia de irregularidades. Además, reiteraron que la actriz está dispuesta a testificar y continuar con el proceso legal.

Hasta ahora, ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo, por lo que el caso continuará en tribunales el próximo 18 de mayo. No está claro quién testificará ante el tribunal, pero el nombre de Taylor Swift ha sido arrastrado a los procedimientos legales en varias ocasiones.

Blake Lively rompe el silencio: denuncia represalias

La actriz, publicó hace un par de días que su demanda busca exponer abusos y crear conciencia sobre los riesgos reales del acoso en línea.

A través del mensaje, explicó que, aunque nunca quiso llegar a una demanda, decidió hacerlo tras enfrentar presuntas represalias por exigir un entorno laboral seguro. Señaló que su intención es contar su historia no solo por ella, sino también por quienes no tienen la posibilidad de alzar la voz.

Lively también criticó la forma en que el caso ha sido tratado en el entorno digital, al considerar que se ha reducido a un “drama de celebridades”, lo que —afirmó— desvía la atención del problema de fondo: la violencia digital y sus consecuencias.

La actriz advirtió que este tipo de agresiones no solo afectan a figuras públicas, sino que están presentes en comunidades, escuelas y espacios cotidianos, impactando especialmente a mujeres y menores de edad.

En su declaración, subrayó que el acoso en línea puede tener efectos reales y graves, y llamó a prestar mayor atención a la manipulación digital, así como a proteger a los jóvenes y fomentar el diálogo en casa.

Finalmente, reconoció el trabajo de quienes han impulsado cambios sociales frente a este tipo de violencia y aseguró que continuará utilizando su voz para visibilizar abusos y exigir mayor seguridad.

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