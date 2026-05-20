Lee Min-ho conquista la CDMX con exposición GRATIS: fechas y lugar

La fiebre por los K-dramas y la cultura coreana sigue creciendo en México, y ahora los fans de Lee Min-ho tendrán un motivo más para emocionarse. El reconocido actor surcoreano llegará simbólicamente a la capital mexicana a través de una exposición completamente gratis que promete reunir fotografías, homenajes y momentos icónicos de su trayectoria artística.

El evento, organizado por el fandom Minoz México, se ha convertido rápidamente en tendencia entre seguidores del Hallyu, pues no todos los días se realizan actividades públicas de esta magnitud dedicadas a una estrella coreana en el país.

¿Cuándo y dónde será la exposición de Lee Min-ho en CDMX?

La exposición dedicada a Lee Min-ho estará disponible del 30 de mayo al 13 de junio en la Ciudad de México, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

De acuerdo con los organizadores, la entrada será totalmente gratis para todo el público, por lo que tanto fans veteranos como personas que apenas comienzan a descubrir el universo de los K-dramas podrán disfrutar de la experiencia sin costo alguno.

La muestra busca conmemorar las dos décadas de carrera del actor, quien debutó oficialmente en 2006 y con el paso de los años se consolidó como uno de los rostros más importantes del entretenimiento asiático.

El actor que convirtió los K-dramas en un fenómeno mundial

Hablar de Lee Min-ho es hablar de una de las figuras más influyentes de la llamada "Ola Coreana". Su popularidad no solo se mantiene vigente en Asia, sino también en América Latina, donde miles de fans siguen cada uno de sus proyectos.

El actor nació el 22 de junio de 1987 en Seúl, Corea del Sur, y actualmente celebra 20 años de trayectoria artística. Su fandom internacional, conocido como "Minoz", ha sido clave para mantener viva su presencia en todo el mundo.

Aunque hoy es considerado un ícono global, su camino al éxito no fue sencillo. Antes de pensar en la actuación, soñaba con convertirse en futbolista profesional e incluso llegó a entrenar con el legendario Cha Bum-kun. Sin embargo, una lesión cambió por completo su destino y lo llevó al mundo del entretenimiento.

Lee Min Ho

"Boys Over Flowers", el drama que cambió su vida

Si existe un proyecto que marcó un antes y un después en la carrera de Lee Min-ho fue Boys Over Flowers. El drama estrenado en 2009 lo catapultó al estrellato gracias a su papel como Gu Jun-pyo, el líder de los F4.

Su personaje, recordado por su personalidad arrogante y su distintivo cabello rizado, se convirtió en uno de los protagonistas más famosos en la historia de los K-dramas. Desde entonces, el actor no dejó de acumular éxitos.

Series como City Hunter, The Heirs y The King: Eternal Monarch reforzaron su estatus como el “rey del romance coreano”.

De los dramas románticos a proyectos internacionales

En años recientes, Lee Min-ho dio un giro importante a su carrera con proyectos más maduros y complejos. Uno de los más destacados fue Pachinko, producción internacional donde interpretó a Hansu, un personaje mucho más oscuro y dramático que los roles románticos que lo hicieron famoso.

Gracias a esta serie, el actor logró conquistar nuevas audiencias fuera del circuito tradicional de los K-dramas y demostró una faceta artística distinta.

Además, recientemente concluyó su participación en la comedia romántica espacial When the Stars Gossip y actualmente trabaja en Assassins, una película de acción que promete mostrar uno de los personajes más intensos de su carrera.

Lee Min Ho

¿Por qué no deberías perderte esta exposición?

Más allá de ser un homenaje a Lee Min-ho, esta exposición también representa el crecimiento del Hallyu en México. Durante los últimos años, la cultura coreana ha ganado enorme popularidad en el país gracias a los K-dramas, el K-pop y la gastronomía coreana.

Eventos como este ayudan a abrir espacios para que los fandoms puedan reunirse y celebrar a sus artistas favoritos en lugares públicos.

Los organizadores explicaron que la intención de la exposición es reconocer a Corea del Sur como una nación que ha logrado compartir su cultura con el mundo sin perder sus tradiciones. Al mismo tiempo, buscan rendir homenaje a la huella que Lee Min-ho ha dejado en millones de personas gracias a su talento y carisma.

El accidente que casi termina con su carrera

Uno de los datos más impactantes sobre la vida del actor ocurrió justamente en 2006, el mismo año de su debut. Lee Min-ho sufrió un grave accidente automovilístico junto a su amigo y también actor Jung Il-woo.

Lee Min-ho

El accidente fue tan severo que pasó varios meses hospitalizado y tuvo que utilizar placas metálicas en una de sus piernas durante mucho tiempo. A pesar de ello, logró recuperarse y continuar con su carrera hasta convertirse en una de las estrellas más importantes de Corea del Sur.

AAAT*