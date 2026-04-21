El futuro de Deadpool en Marvel empieza a tomar forma, pero no como muchos lo imaginaban. Tras años liderando sus propias películas, el personaje interpretado por Ryan Reynolds podría dejar de ser el centro de la historia dentro del UCM.

El propio actor lo dejó claro en una reciente entrevista: aunque tiene ideas escritas para el personaje, no están pensadas para una nueva película en solitario. La dirección apunta a un cambio importante en su rol.

“Tengo algunas cosas escritas, pero no creo que vuelva a ser el protagonista (…) Es un personaje secundario. Es un tipo que se desenvuelve bien en grupo”, explicó.

Ryan Reynolds habla del futuro de Deadpool en Marvel, ¿qué sucederá con el antihéroe? IG deadpoolmovie

Deadpool como personaje secundario en el UCM

La declaración confirma un giro para uno de los personajes más populares que llegaron desde el universo de Fox. Durante años, Deadpool se consolidó como un antihéroe distinto, con un estilo que rompía la cuarta pared y una narrativa centrada completamente en él.

Ahora, con su integración al Universo Cinematográfico de Marvel, el enfoque sería diferente. En lugar de liderar su propia historia, el personaje podría aparecer en proyectos más amplios, compartiendo pantalla con otros héroes.

Este cambio encaja con la dinámica del UCM, donde las historias suelen construirse en conjunto. Sin embargo, también plantea un reto: mantener la esencia de Deadpool dentro de un entorno donde no siempre será el foco principal.

Ryan Reynolds habla del futuro de Deadpool en Marvel, ¿qué sucederá con el antihéroe? IG deadpoolmovie

¿Cuál será la conexión con los Vengadores y los X-Men?

Desde hace meses, los rumores apuntan a que Deadpool en Marvel podría aparecer en futuras entregas de los Vengadores, especialmente en una posible historia relacionada con Doctor Doom. Aunque no hay confirmación oficial, el personaje encajaría en un escenario donde múltiples héroes convergen.

Aun así, el propio Ryan Reynolds ha sido claro sobre los límites del personaje dentro de estos equipos. En declaraciones previas, explicó que Deadpool funciona mejor cuando se mantiene al margen, incluso si interactúa con grupos como los X-Men o los Vengadores.

“Si se convierte en uno de ellos, habremos llegado al final. Deadpool funciona muy bien apareciendo con los X-Men y los Vengadores, pero siempre necesita mantenerse al margen. Su mayor sueño es ser aceptado y apreciado. Pero no puede ser aceptado. Su mecanismo de defensa, que consiste en desviar la vergüenza a través del humor, solo funciona cuando se usa para disimular sus muchas inseguridades. Si llega a ser un Vengador o un X-Men, habremos llegado al final de su historia”.

Ryan Reynolds habla del futuro de Deadpool en Marvel, ¿qué sucederá con el antihéroe? IG deadpoolmovie

¿Habrá Deadpool 4? Esto es lo que dice Ryan Reynolds

El cambio de enfoque también impacta directamente en la posibilidad de una nueva película en solitario. Aunque las películas de Deadpool han sido un éxito tanto en taquilla como en recepción, Reynolds considera que repetir la fórmula podría no funcionar.

Para el actor, el atractivo del personaje está en llevarlo al límite, en situaciones donde todo gira alrededor de él. Repetir esa estructura por cuarta vez podría sentirse predecible.

“Centrarse en Deadpool funciona mejor si le quitas todo lo demás y lo pones contra la pared. No puedo volver a hacer eso. Una cuarta vez se siente un poco repetitivo y redundante. Eso no significa sacrificar la diversión. Todavía hay un arco argumental para Deadpool que es satisfactorio y poderoso”.

Con esto, deja abierta la puerta a nuevas historias, pero bajo un formato distinto.

Ryan Reynolds habla del futuro de Deadpool en Marvel, ¿qué sucederá con el antihéroe? IG deadpoolmovie

Un personaje que cambia con Marvel

El paso de Deadpool al UCM marca una nueva etapa para el personaje. Lo que antes funcionaba como una historia independiente ahora debe adaptarse a un universo compartido, con reglas y dinámicas propias.

La clave estará en encontrar el equilibrio: mantener el tono irreverente que lo caracteriza, mientras se integra en historias donde no siempre llevará el control.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su siguiente aparición, pero las palabras de Ryan Reynolds dejan claro que el cambio ya está sobre la mesa. Deadpool seguirá presente, pero no necesariamente como el protagonista que muchos conocieron en sus primeras películas.