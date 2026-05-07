"Blake Lively tenía miedo de subir al estrado": abogado de Justin Baldoni

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa dando de qué hablar, incluso después de que ambas partes llegaran a un acuerdo antes de iniciar el juicio.

Ahora, el abogado de Baldoni lanzó fuertes declaraciones sobre los motivos que habrían llevado a la actriz a cerrar el caso.

De acuerdo con información compartida por TMZ, Bryan Freedman, representante legal de Justin Baldoni, aseguró que la decisión de Blake Lively de llegar a un acuerdo no fue una victoria, sino una manera de evitar enfrentar el juicio públicamente.

Según el abogado, la actriz presuntamente no quería subir al estrado ni someterse a un interrogatorio. Freedman declaró que Blake “tenía miedo de testificar” y afirmó que durante el proceso existieron varias inconsistencias en sus declaraciones.

Foto: Instagram blakelively

Entre las acusaciones mencionadas por el abogado, señaló que la actriz supuestamente mintió respecto a conversaciones relacionadas con Sony y también sobre la relación entre Baldoni y la escritora Colleen Hoover, autora de It Ends With Us.

Bryan Freedman también cuestionó el resultado final del conflicto legal y aseguró que, pese a la demanda millonaria presentada inicialmente, el acuerdo no terminó favoreciendo económicamente a Blake Lively. Además, criticó que la actriz no llevara el caso hasta juicio si, según él, buscaba defender públicamente su postura.

Foto: Instagram justinbaldoni

Por su parte, el equipo legal de Blake respondió a los comentarios del abogado con una breve declaración enviada a TMZ, donde ironizaron diciendo que Freedman aparentemente ya no estaría “emocionado” con el acuerdo alcanzado.

Las estrellas de la adaptación cinematográfica de It Ends With Us lograron cerrar el conflicto legal apenas unas semanas antes de que iniciara el juicio. De acuerdo con diversos analistas, el proceso habría representado un fuerte desgaste mediático para ambas partes.

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