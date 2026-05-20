¿Se retiró Dominique McElligott? La verdad tras su ausencia en el final de The Boys

El esperado final de la serie The Boys llegó a las pantallas de Prime Video este 20 de mayo de 2026, cerrando definitivamente la historia de la guerra entre justicieros y superhéroes tras cinco años de transmisión. Tras la emisión del último capítulo, millones de fanáticos inundaron las plataformas digitales con una duda colectiva sobre el destino de Dominique McElligott, la actriz encargada de dar vida a Queen Maeve, desatando fuertes rumores sobre un supuesto retiro definitivo del mundo de la actuación al no figurar en el desenlace.

Queen Maeve en The Boys. Foto: Prime Video

EL DESTINO DE QUEEN MAEVE Y LA DECISIÓN DE ERIC KRIPKE

La ausencia de la heroína en el cierre definitivo responde de manera exclusiva a un plan narrativo estructurado desde los escritorios de producción. El showrunner de la serie, Eric Kripke, determinó liquidar el arco argumental del personaje justo al término de la tercera temporada, emitida originalmente a mediados de 2022, priorizando otorgarle una salida digna por encima de acumular tiempo en pantalla.

En los episodios de aquella entrega, Queen Maeve ejecutó un sacrificio físico letal contra el villano Homelander. La violenta maniobra consumió por completo sus habilidades sobrehumanas y le permitió romper de tajo el control corporativo impuesto por la empresa Vought.

Queen Maeve no volvió a aparecer en The Boys. Foto: Prime Video

La pérdida de los poderes funcionó como un boleto de escape del oscuro entorno de los superhéroes. Mantenerla activa en la historia representaba un callejón sin salida para el equipo de guionistas, ya que traerla de vuelta al combate exigía restaurar su fuerza física o forzar su participación en tramas civiles completamente desconectadas del conflicto central.

Los escritores eligieron el camino del respeto hacia la historia de la guerrera. Le permitieron desaparecer del radar público para iniciar una vida nueva, alejada de la corrupción, alcanzando una redención absoluta que muy pocos personajes logran consolidar en este sangriento universo televisivo.

LA REALIDAD FUERA DEL SET PARA DOMINIQUE MCELLIGOTT

Las teorías infundadas sobre el final de la carrera de la estrella irlandesa nacieron dentro de comunidades digitales y foros como Reddit. En estos espacios, gran parte de la audiencia confundió la baja temporal del personaje en los libretos con la verdadera disponibilidad laboral de la intérprete.

La dinámica operativa en la televisión actual separa las decisiones creativas del estatus laboral de los actores. Dominique McElligott conserva una presencia sólida dentro de los circuitos del entretenimiento, asumiendo descansos programados para limpiar su imagen tras interpretar el mismo rol desde el año 2019.

Dominique McElligott interpretando a Queen Maeve. Foto: Prime Video

La evidencia de su vigencia artística quedó documentada en fechas recientes. Durante 2025, la actriz asistió como invitada especial a la convención London Film & Comic Con, donde convivió directamente con miles de fanáticos, firmó autógrafos y dialogó sobre su experiencia en los sets de grabación.

Con el desenlace de la serie, tras la emisión de 40 episodios, la opción de presenciar un regreso repentino del personaje quedó borrada del mapa. El fin de la producción libera los contratos de todo el elenco original y despliega un abanico de oportunidades para buscar espacios en el cine y el teatro.

El punto final de The Boys representa el cierre de un ciclo mediático y comercial sin precedentes para la plataforma de streaming, pero de ninguna manera significa el cese de la trayectoria en las pantallas para Dominique McElligott, quien retoma el control de su carrera para analizar nuevos guiones y proyectos lejos de las capas y la violencia heroica.