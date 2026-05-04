Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo legal antes del juicio por acoso 

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni llegó a su fin antes de llegar a juicio. Los actores, protagonistas de Romper el círculo, alcanzaron un acuerdo privado que pone cierre a una disputa que había escalado durante más de un año, con señalamientos de acoso, represalias, demandas cruzadas y una intensa exposición pública alrededor de la producción de la película.

El acuerdo se concretó a pocas semanas de que iniciara el juicio civil, programado para mayo de 2026. Los términos no fueron revelados públicamente, por lo que no se conoce si hubo pagos, compromisos adicionales o condiciones específicas entre las partes.

Reuters reportó que el caso evitó así un proceso judicial que habría llevado nuevamente al centro de la conversación los conflictos detrás de la cinta estrenada en 2024.

¿Qué dijeron Blake Lively y Justin Baldoni tras el acuerdo?

Tras darse a conocer el arreglo, ambas partes emitieron un comunicado conjunto en el que evitaron entrar en detalles sobre las condiciones del acuerdo. El mensaje se enfocó en la película, en el tema de la violencia doméstica y en el ambiente de trabajo durante la producción.

“El resultado final —la película It Ends With Us— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”, señaló el comunicado.

En el mismo texto, las partes afirmaron que generar conciencia y tener un impacto en la vida de sobrevivientes de violencia doméstica es un objetivo que respaldan.

Foto: AFP

El comunicado también reconoció que el proceso presentó dificultades y que las inquietudes planteadas por Blake Lively “merecían ser escuchadas”. Además, las partes afirmaron mantener un compromiso con la creación de entornos laborales libres de irregularidades y ambientes improductivos.

La declaración cerró con un mensaje sobre la intención de dejar atrás el conflicto y permitir que todas las personas involucradas puedan avanzar “de manera constructiva y pacífica”, incluyendo un ambiente respetuoso en línea.

¿Cómo empezó el conflicto entre Lively y Baldoni?

El caso comenzó después del estreno de It Ends With Us, adaptación de la novela de Colleen Hoover. La película fue dirigida por Justin Baldoni, quien también actuó en ella junto a Blake Lively.

En diciembre de 2024, Lively presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó a Baldoni y a integrantes de la producción de presunto acoso sexual y de haber impulsado una campaña de desprestigio en su contra. Posteriormente, el conflicto escaló a tribunales federales.

Baldoni negó las acusaciones y sostuvo que los señalamientos eran falsos. También presentó demandas por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otras personas relacionadas con el caso. Sin embargo, esas acciones legales fueron desestimadas por el juez, según reportaron AP, Reuters y Entertainment Weekly.

Justin Baldoni Backgrid/The Grosby Group

¿Qué partes del caso seguían activas?

Antes del acuerdo, el caso ya había tenido varios movimientos judiciales importantes. Reuters informó que el juez Lewis Liman había desestimado las reclamaciones de acoso sexual de Lively en abril de 2026, aunque todavía seguían pendientes acusaciones relacionadas con represalias.

Entertainment Weekly detalló que diez de las trece reclamaciones de Lively habían sido descartadas, pero el juicio seguía previsto por temas como represalias, incumplimiento de contrato y ayuda o participación en represalias bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California.

La actriz había afirmado que la presunta campaña en su contra le ocasionó pérdidas millonarias. De acuerdo con la información reportada por medios estadunidenses, esa parte del conflicto ya no avanzará ante un jurado debido al acuerdo alcanzado entre las partes.

Los puntos clave del acuerdo