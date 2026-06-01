“Se llama actuar”: Sydney Sweeney responde a críticas por las escenas de Cassie en Euphoria

Sydney Sweeney decidió responder a los comentarios que han surgido en torno a algunas de las escenas más comentadas de Cassie Howard en Euphoria.

La actriz compartió una serie de fotografías tomadas durante las grabaciones de la serie de HBO y acompañó la publicación con una frase breve que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Se llama... actuar”, escribió en Instagram junto a varias imágenes del detrás de cámaras.

Aunque no mencionó directamente ninguna polémica ni respondió a usuarios específicos, muchos interpretaron el mensaje como una reacción a las críticas que han aparecido en redes sociales sobre el rumbo que ha tomado su personaje durante la nueva temporada.

Sydney Sweeney responde a críticas por las escenas de Cassie en Euphoria IG sydney_sweeney

La publicación que dio de qué hablar de Sydney Sweeney sobre Euphoria

Las fotografías compartidas por Sydney Sweeney permiten ver distintos momentos del rodaje de Euphoria. En algunas aparece caracterizada como Cassie Howard, mientras que en otras se observan escenas tomadas dentro del set de grabación.

Las imágenes muestran parte del trabajo que existe detrás de una producción que, desde su estreno, se ha convertido en una de las series más comentadas de HBO.

La actriz, de 28 años, suele compartir ocasionalmente contenido relacionado con sus proyectos, pero en esta ocasión la publicación llamó especialmente la atención por el mensaje que la acompañó.

Para muchos seguidores, la frase fue una forma sencilla de recordar que las situaciones que vive Cassie forman parte de una historia de ficción y no de la vida personal de la actriz.

Las escenas de Cassie han generado opiniones divididas

La nueva temporada de Euphoria ha vuelto a generar debate entre la audiencia. En el caso de Cassie Howard, algunas de las críticas se han ido directamente en ciertas escenas y en la dirección que ha tomado su historia dentro de la serie.

Durante las últimas semanas, usuarios en redes sociales han cuestionado algunos momentos protagonizados por el personaje, especialmente aquellos relacionados con contenido más explícito y algunas de las nuevas tramas desarrolladas en los episodios recientes.

Entre los comentarios difundidos en internet hubo quienes criticaron la narrativa presentada en pantalla y otros que se preguntaron por qué la actriz aceptó participar en determinadas escenas.

Sin embargo, Sydney Sweeney optó por no entrar en una discusión pública. En lugar de responder comentario por comentario, publicó imágenes del rodaje acompañadas únicamente por una frase de tres palabras.

Sydney Sweeney responde a críticas por las escenas de Cassie en Euphoria IG sydney_sweeney

Sydney Sweeney cuenta con respaldo fuera de la pantalla

De acuerdo con información retomada por Page Six, Scooter Braun, productor musical y actual pareja de Sydney Sweeney, respalda completamente su trabajo en Euphoria.

Fuentes citadas por el medio señalaron que Braun entiende que las escenas forman parte de la profesión de la actriz y respeta las decisiones que toma respecto a los proyectos en los que participa.

El propio productor comentó recientemente que sigue la nueva temporada como espectador y aseguró que está disfrutando los episodios.

Sydney Sweeney responde a críticas por las escenas de Cassie en Euphoria IG sydney_sweeney

Cassie Howard sigue siendo uno de los personajes más populares de la serie

Desde que Euphoria llegó a HBO, Cassie Howard se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia.

A lo largo de las temporadas, el personaje ha pasado por relaciones complicadas, conflictos familiares y problemas de autoestima que han generado constantes conversaciones entre los espectadores.

Esa popularidad también ayudó a impulsar la carrera de Sydney Sweeney, quien pasó de ser una actriz prometedora a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de su generación.

Además de Euphoria, la intérprete ha participado en producciones como The White Lotus, Anyone But You, Immaculate y Madame Web, consolidando una trayectoria que sigue creciendo tanto en televisión como en cine.