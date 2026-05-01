¿Nuevo romance? Quién es Scooter Braun, vinculado con Sydney Sweeney

Las especulaciones sobre una posible relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun cobraron fuerza tras una publicación en Instagram de la actriz el pasado 1 de mayo. En el carrusel, compartido tras su paso por el festival Stagecoach Festival, ambos aparecen en diversas situaciones que dejan ver una cercanía evidente.

Entre las imágenes destacan momentos espontáneos: abrazos frente a una multitud, poses divertidas en un fotomatón y escenas en las que Braun levanta a Sweeney durante los conciertos. La actriz acompañó la publicación con un mensaje relajado: “Fin de semana al estilo vaquero”, lo que no hizo más que aumentar la curiosidad de sus seguidores.

Sin embargo, esta no fue la primera pista. Días antes, el propio Braun había compartido en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro junto a la actriz, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de su relación.

Una relación que se fortaleció lejos de los reflectores

Aunque el tema explotó recientemente en redes, diversas versiones apuntan a que la relación entre ambos habría comenzado en septiembre de 2025. Su primer encuentro habría ocurrido meses antes, durante la exclusiva boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, un evento que reunió a figuras de alto perfil.

Con el paso del tiempo, la pareja fue vista en distintas ocasiones, como en salidas en Los Ángeles donde incluso fueron captados tomados de la mano. Para finales de 2025, fuentes cercanas aseguraban que el vínculo se había vuelto serio y estable.

Más recientemente, también se les vio juntos en eventos de la industria, incluyendo una fiesta posterior relacionada con la serie Euphoria, donde nuevamente fueron fotografiados mostrando cercanía.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el accesorio que Sweeney utilizó durante el festival: un collar con las letras “S” y “B”, interpretado por muchos como un guiño a sus iniciales.

El contexto personal de ambos

La atención mediática también se explica por el momento personal que atraviesan ambos. Sydney Sweeney puso fin a su compromiso con el empresario Jonathan Davino en marzo de 2025, tras una relación de varios años.

En entrevistas recientes, la actriz ha hablado sobre lo complejo que resulta vivir el amor bajo el escrutinio público, señalando que aún está en un proceso de descubrir qué quiere en ese ámbito de su vida.

Scooter Braun y Sydney Sweeney Backgrid/The Grosby Group

Por su parte, Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen durante varios años, relación que terminó oficialmente en 2022. El empresario tiene tres hijos y ha mantenido un perfil relativamente reservado en lo personal desde su divorcio.

¿Quién es Scooter Braun?

Más allá de su vida sentimental, Scooter Braun es una figura clave en la industria musical internacional. Se consolidó como uno de los ejecutivos más influyentes del entretenimiento gracias a su trabajo como representante de artistas de alto perfil.

A lo largo de su carrera ha estado vinculado con figuras como Ariana Grande y Demi Lovato, aunque en años recientes varios de estos talentos se han separado profesionalmente de él.

Uno de los episodios más polémicos de su trayectoria fue su conflicto con Taylor Swift, luego de adquirir los derechos de los masters de sus primeros álbumes tras la compra de Big Machine Records. Este hecho detonó una disputa pública que llevó a la cantante a regrabar su catálogo musical.

Scooter Braun y Sydney Sweeney fueron captados juntos Backgrid/The Grosby Group

En el ámbito corporativo, Braun también ha tenido movimientos relevantes. En marzo de 2026, vendió sus acciones en HYBE America, lo que marcó su salida activa de la compañía y alimentó versiones sobre un posible cambio de rumbo en su carrera.

AAAT*