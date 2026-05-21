¿Le molesta? Esto piensa el novio de Sydney Sweeney sobre sus escenas explícitas en Euphoria

Cada nuevo episodio de Euphoria termina dejando alguna escena que se vuelve tema de conversación, y esta vez varias de las miradas se fueron directo a Cassie Howard, personaje interpretado por Sydney Sweeney.

Mientras siguen apareciendo comentarios por algunas secuencias explícitas de la temporada 3, la actriz tendría cero problemas en casa por ese tema, ya que su novio, Scooter Braun, estaría completamente acostumbrado al tipo de trabajo que ella realiza.

La información publicada por Page Six, donde fuentes cercanas a la pareja aseguran que el empresario entiende perfectamente lo que implica grabar una serie como Euphoria y que nunca ha intentado intervenir en las decisiones profesionales de Sydney.

Esto piensa el novio de Sydney Sweeney sobre sus escenas explícitas en Euphoria IG sydney_sweeney

Scooter Braun no tendría problema con las escenas de Cassie

Según las personas cercanas a la pareja, la relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun funciona desde la confianza total.

De acuerdo con esas versiones, el empresario sabe separar perfectamente la vida personal del trabajo de la actriz, incluso cuando algunas escenas terminan siendo muy comentadas en redes sociales.

“Respeta muchísimo lo dedicada que es a su profesión”, señalaron las fuentes retomadas por el medio estadounidense.

También aseguraron que Scooter no intenta controlar los proyectos que acepta Sydney ni las escenas que debe grabar para interpretar a Cassie dentro de la serie de HBO.

Y es que tampoco es algo nuevo para quienes siguen Euphoria desde el inicio. Desde la primera temporada, el personaje de Cassie ha estado involucrado en algunas de las escenas más intensas y vulnerables de toda la historia.

Los rumores sobre un romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun empezaron poco después de que la actriz terminara su compromiso con Jonathan Davino, productor con quien mantuvo una relación durante varios años.

Aunque al principio ninguno habló públicamente del tema, ambos comenzaron a aparecer juntos cada vez más seguido en eventos, viajes y festivales musicales.

Uno de los momentos donde más llamaron la atención fue durante Coachella 2026, donde prácticamente dejaron de esconder la relación.

Esto piensa el novio de Sydney Sweeney sobre sus escenas explícitas en Euphoria IG sydney_sweeney

Temporada 3 de Euphoria sigue subiendo el tono

En los episodios más recientes de Euphoria, Cassie volvió a protagonizar momentos que rápidamente empezaron a circular en redes sociales.

Uno de los más comentados muestra al personaje durante una sesión fotográfica semidesnuda mientras sostiene una serpiente amarilla. Las imágenes comenzaron a compartirse apenas salió el episodio y dividieron opiniones entre fans de la serie.

Por un lado, hubo quienes defendieron la propuesta visual de Euphoria y el desarrollo del personaje. Pero también aparecieron críticas relacionadas con el nivel de sexualización de algunas escenas.

Incluso algunas creadoras de contenido para adultos opinaron sobre ciertas secuencias, cuestionando si algunas decisiones creativas realmente aportaban algo a la historia o simplemente buscaban generar impacto.

A pesar de todo eso, Sydney Sweeney lleva años dejando clara su postura sobre este tipo de escenas.

Esto piensa el novio de Sydney Sweeney sobre sus escenas explícitas en Euphoria HBO Max

¿Qué dice Sydney Sweeney sobre los desnudos en pantalla?

Mucho antes de esta nueva temporada, Sydney Sweeney explicó que nunca ha sentido vergüenza de grabar desnudos o escenas íntimas cuando forman parte de la construcción del personaje.

En entrevistas anteriores, la actriz comentó que para ella el cuerpo femenino tiene fuerza dentro de la narrativa y que su prioridad siempre ha sido hacer justicia a la historia que está contando.

“Estoy contando la historia de mi personaje”, declaró anteriormente a W Magazine.

Gracias justamente a Euphoria, Sydney pasó de ser una actriz conocida dentro de Hollywood a convertirse en una de las figuras jóvenes más buscadas de la industria.