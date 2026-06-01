¿Qué le sucedió a Alejandro Fernández? Preocupa el color de su lengua

La lengua de Alejandro Fernández ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días, luego de un video que se hizo viral y que a muchos ha hecho cuestionar qué le pasó al ‘Potrillo’.

El clip que circula en redes sociales es de una reciente presentación de Alejandro Fernández, como parte de su gira ‘De Rey a Rey’.

Las especulaciones crecen debido a que, hasta el momento, ‘El Potrillo’ no ha ofrecido ninguna declaración sobre el detalle que se observa en su lengua.

Lengua de Alejandro Fernández desata especulaciones

Alejandro Fernández preocupa por el color de su lengua. Especial

En las imágenes se ve a Alejandro Fernández cantando mientras sostiene una nota larga y con la boca abierta. Es en ese momento en donde se le ve la parte posterior de la lengua con un color verde pálido.

Usuarios de redes sociales no dudaron en externar sus opiniones y comenzaron con las especulaciones sobre si se trataría de un problema de salud, algo que comió o falta de higiene.

En la conversación en redes aparecen críticas y teorías, entre ellas:

Creo que es una hoja de alguna planta para ayudarle a cantar.

Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario.

Mala higiene, hay bueno rascadores de lengua.

Se ve verde.

Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua.

Será reptiliano.

Así le ha de oler la boca.

El cuello tiene el mismo color que la lengua, es efecto de las luces.

Debido a que hasta el momento se desconoce porqué el cantante fue captado con la lengua de color verde, usuarios de redes sociales continúan debatiendo sobre qué le pasó.

Experto en salud opina sobre lo que ocurrió a ‘El Potrillo’

Tanta ha sido la conversación en torno a la lengua de Alejandro Fernández que el médico cirujano Eduardo Cardona, experto en medicina estética avanzada, reaccionó a los videos y dio su opinión.

El especialista señaló que algunas complicaciones estéticas pueden causar o agravar el problema y lo que pocos saben es que lo que también puede causar ese tono en la lengua es el bótox, debido a que afecta la glándula responsable de producir gran parte de la saliva.

El experto explicó que cuando esa glándula altera su funcionamiento, pueden producirse cambios en el microbiota oral, en el pH de la boca y en os mecanismos naturales de limpieza de la lengua y aumenta el riesgo de infecciones.

Polémica previo al Mundial 2026

Alejandro Fernández preocupa por el color de su lengua. Especial

La polémica que rodea a Alejandro Fernández se da previo a su próxima presentación en la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con los planes anunciados por FIFA, el cantante jalisciense formará parte del espectáculo de apertura que se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca.

En el espectáculo de Ciudad de México, Alejandro Fernández compartirá cartel con artistas como Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y Lila Downs.

Se espera que la presentación de Alejandro Fernández tenga un fuerte componente de música regional mexicana, género que ha representado internacionalmente durante décadas y que lo ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del país.