Los detalles del supuesto acuerdo prenupcial entre Tom Holland y Zendaya

La historia de amor entre Tom Holland y Zendaya continúa dando de qué hablar. Después de los recientes rumores que apuntan a una boda celebrada en la más estricta privacidad, ahora ha surgido una nueva versión que ha captado la atención de los fans: los supuestos detalles del acuerdo prenupcial que habrían firmado antes de dar el siguiente paso en su relación.

¿Cómo es el acuerdo prenupcial de Zendaya y Tom Holland?

Aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por los actores ni por sus representantes, diversos medios y publicaciones en redes sociales han difundido información sobre un presunto contrato.

Medios internacionales aseguran que la pareja habría firmado cláusulas poco comunes. IA

Este lejos de centrarse únicamente en cuestiones económicas, incluiría cláusulas relacionadas con el bienestar familiar y el futuro de la pareja.

Según los rumores, una de las disposiciones más comentadas establece que Tom Holland compartiría con Zendaya parte de los ingresos obtenidos por sus proyectos cinematográficos más importantes, incluyendo sus participaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel y diversos contratos publicitarios.

Otra de las cláusulas tendría relación con los hijos que la pareja pudiera tener en el futuro. De acuerdo con las versiones difundidas, Holland asumiría los gastos relacionados con educación, seguridad y vivienda, además de la creación de un fondo millonario destinado a garantizar estabilidad financiera para la familia.

Entre los rumores destaca la creación de un fondo millonario para futuros hijos. The Grosby Group

La cláusula del acuerdo prenupcial que hizo llorar a Zendaya

Sin embargo, el punto que más ha llamado la atención es una supuesta condición personal incluida en el acuerdo. Diversos reportes aseguran que el actor británico habría prometido detener temporalmente sus compromisos profesionales si Zendaya llegara a quedar embarazada.

La intención sería acompañarla durante todo el proceso y dedicar tiempo completo al cuidado de su familia.

Una de las cláusulas más comentadas involucra el apoyo de Tom durante un eventual embarazo. (Foto: Reuters)

Aunque para muchos esta cláusula suena extraordinariamente romántica, es importante recordar que hasta ahora no existe documentación pública ni declaraciones oficiales que confirmen la existencia de dicho acuerdo.

Por ello, la información debe tomarse únicamente como una versión no verificada que circula en medios y redes sociales.

¿Cuánto tiempo lleva Tom Holland con Zendaya?

La relación entre ambos atraviesa uno de sus momentos más sólidos. La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming. Desde entonces, los rumores sobre un romance los acompañaron durante años, aunque ambos insistían en que solo mantenían una amistad cercana.

No fue sino hasta 2021 cuando fueron fotografiados besándose, confirmando públicamente lo que muchos seguidores sospechaban desde hacía tiempo.

La historia de amor entre ambos ha estado marcada por la discreción desde sus inicios. Archivo

A diferencia de otras parejas de Hollywood, Tom y Zendaya han construido su relación lejos de los reflectores. En distintas entrevistas han hablado sobre la importancia de preservar ciertos aspectos de su vida privada y mantener espacios que pertenezcan únicamente a ellos.

Las recientes declaraciones del estilista Law Roach, colaborador y amigo cercano de Zendaya, alimentaron aún más las especulaciones. Durante una aparición pública aseguró que la boda ya había ocurrido y que el público simplemente no se enteró.

Aunque la afirmación fue recibida con sorpresa, ni la actriz ni el actor han salido a confirmar o desmentir la información. Por ahora, el misterio sigue y estos detalles no han sido confirmados oficialmente, pero eso no ha impedido que los fans continúen atentos a cada nuevo detalle sobre su historia de amor.