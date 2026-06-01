La nueva temporada de MasterChef 24/7 sigue dejando momentos que van más allá de la cocina. En esta ocasión, una de las participantes llamó la atención del público al aprovechar una transmisión del reality para hacer algo que nadie esperaba, pues Camila Souza le pidió matrimonio a su novio, el influencer Esen Alva.

Y es que lo que comenzó como una conversación sobre su historia de amor terminó convirtiéndose en una propuesta frente a miles de espectadores.

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados entre los seguidores del programa, que ahora no sólo siguen la competencia culinaria, sino también las historias personales de quienes forman parte de ella.

Así fue la propuesta de matrimonio de Camila Souza en MasterChef 24/7 MasterChef

Así ocurrió la propuesta frente a todos los participantes

Mientras los concursantes continúan enfrentando retos para mantenerse dentro de MasterChef 24/7, algunos han encontrado espacio para compartir aspectos de su vida fuera de la cocina.

Ese fue el caso de Camila Souza, quien decidió expresar públicamente lo que siente por Esen Alva. Con el apoyo de algunas de sus compañeras, entre ellas Jazmín Bernal, la participante aprovechó la transmisión para hacer una propuesta poco convencional.

En medio de la emoción del momento, Souza se arrodilló y simuló sostener una caja con un anillo de compromiso. Entonces lanzó la pregunta directamente a su pareja.

“Le voy a pedir matrimonio de una vez. Mi amor, si aceptas mándame un mensaje”, dijo frente a las cámaras.

La escena sorprendió tanto a los participantes como a quienes seguían la transmisión, ya que nadie esperaba que uno de los momentos más románticos de la temporada ocurriera dentro del reality

.¿Qué dijo Esen Alva?

La incertidumbre duró poco.

Durante la emisión del domingo 31 de mayo, Camila Souza recibió noticias sobre la propuesta que había realizado días antes. Todo ocurrió después de que consiguiera asegurar su lugar en el balcón, uno de los espacios reservados para quienes logran superar los retos de la jornada.

Fue entonces cuando la conductora Claudia Lizaldi intervino para compartir la respuesta que muchos estaban esperando.

Según reveló la presentadora, Esen Alva aceptó la propuesta de matrimonio.

La noticia provocó una inmediata reacción de felicidad entre los presentes y confirmó que el influencer había respondido afirmativamente a la petición hecha por Souza durante la transmisión.

Incluso la propia participante comentó que ahora espera que sea él quien tome la iniciativa y la sorprenda en el futuro con un anillo de compromiso cuando concluya su participación en el programa.

Así fue la propuesta de matrimonio de Camila Souza en MasterChef 24/7 Captura de Pantalla

Quién es Esen Alva, el influencer que conquistó a Camila Souza

El creador de contenido, cuyo nombre completo es Esen Alvarado, es originario del Estado de México y estudió la licenciatura en Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Su crecimiento en internet comenzó mientras era estudiante universitario. En aquella etapa empezó a publicar videos en YouTube relacionados con la vida académica y experiencias dentro de distintas instituciones educativas de la Ciudad de México.

Poco a poco fue construyendo una comunidad gracias a su estilo relajado y a la manera en que conectaba con otros jóvenes que buscaban orientación sobre la vida universitaria.

Con el paso del tiempo amplió el tipo de contenido que realizaba y comenzó a ganar presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde actualmente destaca por sus videos de comedia y entretenimiento.