Rafael Inclán rompe el silencio y revela si atraviesa una crisis económica

Rafael Inclán decidió aclarar las versiones que durante las últimas semanas han circulado sobre su situación personal y financiera. El reconocido actor mexicano respondió a los comentarios que lo señalaban como una persona con serios problemas económicos y emocionales.

La preocupación entre sus seguidores aumentó después de que surgieran diversas especulaciones relacionadas con su salud, su vida personal y su economía. Incluso algunas versiones apuntaban a que podría necesitar apoyo para afrontar esta etapa. Ante el creciente interés por conocer su realidad, el actor habló públicamente para poner fin a los rumores.

Rafael Inclán

Rafael Inclán asegura que sigue generando ingresos

Durante una conversación con medios de comunicación, el intérprete explicó que si bien en el pasado llegó a mencionar que enfrentaba ciertas dificultades económicas, la situación nunca alcanzó los niveles que se han difundido recientemente.

“Yo en algún momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen. Bendito Dios (la televisora en la que trabaja) me ha protegido hace varios años que tengo una exclusiva”, expresó.

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De acuerdo con sus declaraciones, su contrato de exclusividad continúa vigente, lo que representa una fuente constante de ingresos. A ello se suma su participación en proyectos en teatro, actividad que le permite mantenerse activo dentro del medio artístico.

Respecto a las versiones que lo presentan en una situación crítica, el actor fue contundente al negar que atraviese problemas severos.

“Entonces, sí me quejé, estaba mal. Todo bien hace años (…), sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sé administrarlo es otra cosa, no es culpa de nadie. No estoy jodido”, agregó el actor.

Rafael Inclán

Meses atrás comenzaron a difundirse rumores relacionados con algunos acontecimientos personales que enfrentó el actor. Entre ellos destacó una caída que habría afectado una prótesis de cadera, además de versiones sobre una presunta separación de su esposa, Paola Lavat.

La difusión de estas informaciones provocó que muchos seguidores comenzaran a cuestionar su estado de salud y su situación económica.

Rafael Inclán no planea mudarse a La Casa del Actor

Otro de los comentarios que tomó fuerza recientemente fue la posibilidad de que el actor ingresara a La Casa del Actor debido a supuestas dificultades financieras. La versión surgió después de que José Luis Cordero, conocido como “Pocholo”, manifestara públicamente su disposición para ayudarlo si llegaba a necesitarlo.

Rafael Inclán

Lejos de confirmar esa posibilidad, Rafael Inclán aseguró que no ha solicitado ayuda ni contempla mudarse a otro lugar por motivos económicos.

“No se la pedí, estoy muy bien. Qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien”, comentó.

Fiel a su estilo, también respondió con humor a la propuesta de su colega.