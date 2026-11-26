La compañía danesa LEGO anunció oficialmente el lanzamiento de los tres primeros sets de construcción inspirados en la nueva serie televisiva de Harry Potter producida por HBO Max. Estos artículos de colección llegarán al mercado internacional el próximo 1 de enero de 2027, apenas una semana después del debut de la producción en la plataforma de streaming.

Los fanáticos del mundo mágico ya conocen los modelos iniciales que inauguran esta etapa: Privet Drive, la Sala común de Gryffindor y el Expreso de Hogwarts con el Andén 9 y 3/4. Con este movimiento comercial, la marca de juguetes traslada su exitosa línea de bloques desde las películas clásicas hacia el esperado reinicio televisivo.

La sala común de Gryffindor en versión LEGO. Foto: LEGO

En cuanto a los costos oficiales, la firma fijó precios europeos de 59.99 euros, 89.99 euros y 99.99 euros, respectivamente. Al tipo de cambio vigente de 21.62 pesos mexicanos por euro, estas cifras equivalen aproximadamente a $1,297.12 pesos, $1,945.78 pesos y $2,162.00 pesos antes de impuestos locales y costos de importación en México.

Detalles, piezas y precios en pesos mexicanos de los nuevos sets

El set más accesible de esta primera oleada lleva por nombre Privet Drive y cuesta 59.99 euros, es decir, cerca de $1,297.12 pesos mexicanos. Esta caja reúne 545 piezas para armar la residencia de dos plantas de la familia Dursley, incluyendo la alacena bajo la escalera, el auto familiar, la carta de admisión y cuatro minifiguras: Harry, Vernon, Petunia y Dudley.

Por su parte, el modelo de la Sala común de Gryffindor alcanza un valor de 89.99 euros, cifra que representa alrededor de $1,945.78 pesos mexicanos. Su diseño integra 738 piezas con los dormitorios superiores, chimenea, retrato de entrada y cinco minifiguras: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Parvati Patil y Lavender Brown.

La casa de Privet Drive donde vivía Harry Potter. Foto: LEGO

El artículo de mayor tamaño y costo corresponde al Expreso de Hogwarts con el Andén 9 y 3/4, tasado en 99.99 euros o $2,162.00 pesos mexicanos. Este paquete contiene 771 piezas para construir la locomotora roja, un vagón con techo desmontable, cafetería, sala de espera, carrito de equipaje y cinco figuras: Harry, Hermione, Ron, Draco Malfoy y Molly Weasley.

El estreno de Harry Potter en HBO Max impulsa la nueva colección

La llegada de estos juguetes responde directamente al calendario de HBO Max, plataforma que estrenará la serie de Harry Potter en su catálogo el próximo 25 de diciembre de 2026. A un mes de su lanzamiento mundial, la producción televisiva genera enorme expectativa entre seguidores de distintas generaciones que esperan ver el regreso de la saga literaria de J.K. Rowling.

En esta nueva adaptación, el joven actor Dominic McLaughlin asume el papel protagónico de Harry Potter, personaje que marcó toda una época en el cine. La primera temporada constará de ocho episodios y adaptará fielmente Harry Potter y la piedra filosofal, primer libro de la franquicia británica que conquistó lectores alrededor del planeta.

Se revelaron nuevas imágenes de la serie de Harry Potter. Foto: HBO Max / Warner Bros

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por la cadena, la trama arranca cuando el protagonista descubre su verdadero origen mágico lejos de su familia adoptiva. El adelanto oficial describe la premisa central de la temporada inicial en los siguientes términos:

Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura".

Póster oficial de la serie de Harry Potter. Foto: HBO Max / Warner Bros

"No obstante, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", detalla el comunicado de la plataforma sobre esta primera entrega.

Con una amplia trayectoria fabricando decenas de modelos inspirados en las ocho películas originales de Warner Bros., LEGO apuesta ahora por acompañar el relanzamiento televisivo desde su primera semana al aire. Los coleccionistas mexicanos deberán esperar las confirmaciones oficiales de tiendas locales para conocer la disponibilidad exacta en el país durante enero de 2027.