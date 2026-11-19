Organizar un maratón del Mundo Mágico parece una misión sencilla hasta que te sientas frente a la televisión y descubres que la franquicia cinematográfica se compone de 11 largometrajes. Entonces, ¿en qué orden ver todas las películas de Harry Potter?

Entre las ocho cintas originales protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, y la precuela encabezada por Eddie Redmayne, la gran pregunta es: ¿conviene empezar por el principio de la línea temporal en los años veinte o respetar el orden en que llegaron a las salas de cine entre 2001 y 2022?

Para que no necesites consultar a la profesora Trelawney ni pedirle prestado un giratiempo a Hermione Granger, el orden para ver todas las películas de Harry Potter puede verse siguiendo la cronología de la historia o del lanzamiento diseñado para el público. ¿Cuál escoges?

Orden para ver Harry Potter Harry Potter

¿En qué orden ver las películas de Harry Potter?

Por fecha de estreno

Si nunca has visto la saga completa de Harry Potter o quieres revivir exactamente la misma emoción que sintieron millones de espectadores en las salas de cine alrededor del mundo, el orden por fecha de lanzamiento es la opción ideal.

Warner Bros. Pictures estrenó las once películas principales del Wizarding World a lo largo de veintiún años, comenzando en noviembre de 2001 y cerrando en abril de 2022.

Y es que la trilogía de Animales Fantásticos fue escrita y filmada dando por sentado que el espectador ya conoce qué son las Reliquias de la Muerte, quién es Nagini, qué importancia tiene el apellido Lestrange y cuál es la relación histórica entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald.

Si empiezas por las precuelas sin haber visto la saga principal, muchos giros dramáticos pierden impacto o revelan secretos antes de tiempo.

Orden por fecha de estreno:

Harry Potter y la piedra filosofal (2001)

(2001) Harry Potter y la cámara secreta (2002)

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)

Harry Potter y el cáliz de fuego (2005)

Harry Potter y la Orden del Fénix (2007)

Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 (2010)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (2011)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016)

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018)

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022)

Orden cronológico para ver Harry Potter Harry Potter

Por orden cronológico de la historia

Para quienes ya conocen de memoria los pasillos de Hogwarts y desean experimentar la historia como una gran epopeya histórica lineal, el orden cronológico acomoda los acontecimientos desde la década de 1920 hasta el epílogo de Harry Potter ambientado en el andén 9 y ¾ en 2017.

Orden pre-Hogwarts:

Animales fantásticos y dónde encontrarlos : Ambientada en la Nueva York de 1926, esta precuela presenta a Newt Scamander, un excéntrico magizoólogo inglés que desembarca en Estados Unidos con una maleta encantada repleta de criaturas mágicas.

: Ambientada en la Nueva York de 1926, esta precuela presenta a Newt Scamander, un excéntrico magizoólogo inglés que desembarca en Estados Unidos con una maleta encantada repleta de criaturas mágicas. Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald : Grindelwald protagoniza una fuga durante su traslado a Europa y reúne seguidores en París con el objetivo de reclutar al joven Credence Barebone. Ante la imposibilidad de enfrentarse directamente a su antiguo amigo debido a un pacto de sangre juvenil, un joven Albus Dumbledore recurre a su exalumno Newt Scamander para frustrar los planes de Grindelwald.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore : Situada a inicios de la década de 1930, esta tercera entrega muestra a Grindelwald manipulando las elecciones supremas de la Confederación Internacional de Magos para legitimar su guerra contra el mundo muggle . Dumbledore organiza un equipo liderado por Newt Scamander, su hermano Theseus, la profesora Eulalie Hicks y Jacob Kowalski para desbaratar las estrategias políticas y mágicas del villano.

Películas de Harry Potter Harry Potter

Orden en Hogwarts:

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la cámara secreta

Harry Potter y el prisionero de Azkaban

Harry Potter y el cáliz de fuego

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y el misterio del príncipe

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2

¿Qué ver después de las películas?