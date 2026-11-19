Guarda tu giratiempo: ¿En qué orden ver todas las películas de ‘Harry Potter’ para hacer el maratón?
Descripción SEO: Descubre en qué orden ver todas las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos: orden cronológico o por fecha de estreno.
Organizar un maratón del Mundo Mágico parece una misión sencilla hasta que te sientas frente a la televisión y descubres que la franquicia cinematográfica se compone de 11 largometrajes. Entonces, ¿en qué orden ver todas las películas de Harry Potter?
Entre las ocho cintas originales protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, y la precuela encabezada por Eddie Redmayne, la gran pregunta es: ¿conviene empezar por el principio de la línea temporal en los años veinte o respetar el orden en que llegaron a las salas de cine entre 2001 y 2022?
Para que no necesites consultar a la profesora Trelawney ni pedirle prestado un giratiempo a Hermione Granger, el orden para ver todas las películas de Harry Potter puede verse siguiendo la cronología de la historia o del lanzamiento diseñado para el público. ¿Cuál escoges?
¿En qué orden ver las películas de Harry Potter?
Por fecha de estreno
Si nunca has visto la saga completa de Harry Potter o quieres revivir exactamente la misma emoción que sintieron millones de espectadores en las salas de cine alrededor del mundo, el orden por fecha de lanzamiento es la opción ideal.
Warner Bros. Pictures estrenó las once películas principales del Wizarding World a lo largo de veintiún años, comenzando en noviembre de 2001 y cerrando en abril de 2022.
Y es que la trilogía de Animales Fantásticos fue escrita y filmada dando por sentado que el espectador ya conoce qué son las Reliquias de la Muerte, quién es Nagini, qué importancia tiene el apellido Lestrange y cuál es la relación histórica entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald.
Si empiezas por las precuelas sin haber visto la saga principal, muchos giros dramáticos pierden impacto o revelan secretos antes de tiempo.
Orden por fecha de estreno:
- Harry Potter y la piedra filosofal (2001)
- Harry Potter y la cámara secreta (2002)
- Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)
- Harry Potter y el cáliz de fuego (2005)
- Harry Potter y la Orden del Fénix (2007)
- Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 (2010)
- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (2011)
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016)
- Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018)
- Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022)
Por orden cronológico de la historia
Para quienes ya conocen de memoria los pasillos de Hogwarts y desean experimentar la historia como una gran epopeya histórica lineal, el orden cronológico acomoda los acontecimientos desde la década de 1920 hasta el epílogo de Harry Potter ambientado en el andén 9 y ¾ en 2017.
Orden pre-Hogwarts:
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos: Ambientada en la Nueva York de 1926, esta precuela presenta a Newt Scamander, un excéntrico magizoólogo inglés que desembarca en Estados Unidos con una maleta encantada repleta de criaturas mágicas.
- Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald: Grindelwald protagoniza una fuga durante su traslado a Europa y reúne seguidores en París con el objetivo de reclutar al joven Credence Barebone. Ante la imposibilidad de enfrentarse directamente a su antiguo amigo debido a un pacto de sangre juvenil, un joven Albus Dumbledore recurre a su exalumno Newt Scamander para frustrar los planes de Grindelwald.
- Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore: Situada a inicios de la década de 1930, esta tercera entrega muestra a Grindelwald manipulando las elecciones supremas de la Confederación Internacional de Magos para legitimar su guerra contra el mundo muggle. Dumbledore organiza un equipo liderado por Newt Scamander, su hermano Theseus, la profesora Eulalie Hicks y Jacob Kowalski para desbaratar las estrategias políticas y mágicas del villano.
Orden en Hogwarts:
- Harry Potter y la piedra filosofal
- Harry Potter y la cámara secreta
- Harry Potter y el prisionero de Azkaban
- Harry Potter y el cáliz de fuego
- Harry Potter y la Orden del Fénix
- Harry Potter y el misterio del príncipe
- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1
- Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2
¿Qué ver después de las películas?
- Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts: Este documental reúne a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y gran parte del elenco y los directores originales en los estudios de Leavesden para celebrar dos décadas desde el estreno de La piedra filosofal.
- Futura serie televisiva de HBO Max: Prepárate para la nueva adaptación televisiva de larga duración pensada para dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros originales de J.K. Rowling con un elenco renovado.