Mark Tuan, integrante del grupo de K-pop GOT7, ha llamado la atención de sus fans, AHGASE, debido a una emotiva carta manuscrita en la que reveló que ha decidido dar un importante paso en su vida: pasar el resto de su vida junto a su pareja, noticia que apunta a sus planes de matrimonio.

En el mensaje, el cantante y rapero estadounidense, el idol agradece a sus fans por el amor y apoyo incondicional que le han brindado durante más de una década de carrera, además de explicar por qué decidió compartir una noticia tan personal.

Mark Tuan de GOT7 ig: Mark Tuan

Mark Tuan de GOT7 revela sus planes de matrimonio

A través de una carta manuscrita que él mismo publicó en redes sociales, el cantante compartió una reflexión sobre el tiempo que ha transcurrido desde su debut como integrante de GOT7 y cómo ha crecido junto a las personas que han seguido su carrera.

En el mensaje reconoce que algunos de sus seguidores han estado con él desde el primer día, mientras que otros se han sumado recientemente a su fandom. Sin importar cuándo comenzaron a apoyarlo, asegura estar agradecido con todos.

Tras estas palabras, el texto revela que hay una mujer muy importante en su vida, con quien ha decidido dar el siguiente paso en su relación.

Mark Tuan ig: Mark Tuan

“Hay alguien muy importante para mí en mi vida y he decidido dar el siguiente paso y pasar el resto de mi vida junto a ella. Sé que esta noticia puede sorprender a muchos de ustedes y he pasado mucho tiempo pensando en cómo compartir algo tan personal”.

En el escrito también se explica que, aunque desea mantener esta parte de su vida en privado, consideró importante que sus seguidores se enteraran de la noticia directamente por él.

Asimismo, el mensaje agradece a los fans por acompañarlo tanto en los buenos momentos como en aquellos que han sido complicados a lo largo de su trayectoria.

“Realmente no estaría donde estoy hoy sin ustedes, y eso es algo por lo que nunca olvidaré estar agradecido”, señala el texto.

¿Quién es la pareja de Mark Tuan de GOT7?

Pese a las declaraciones sobre sus intenciones de pasar el resto de su vida junto a su pareja, en la carta no se revela el nombre de la mujer que habría conquistado el corazón de Mark Tuan ni se ofrecen detalles sobre cómo se conocieron o cuánto tiempo llevan juntos.

Tampoco se menciona una posible fecha para la boda o el lugar en el que podría realizarse la ceremonia.

¿Mark Tuan seguirá siendo integrante de GOT7?

Además de abordar su futuro sentimental, en la carta atribuida a Mark Tuan también se dedica un espacio a hablar sobre su carrera artística y su compromiso con GOT7.

En el mensaje se asegura que comenzar una nueva etapa en su vida personal no cambiará el cariño ni el agradecimiento hacia las personas que lo han acompañado durante todos estos años.

Mark Tuan de GOT7 ig: Mark Tuan

“Prometo seguir dando lo mejor de mí en todo lo que haga, tanto como Mark Tuan como integrante de GOT7. Espero que podamos seguir creando recuerdos juntos, tal como lo hemos hecho durante todos estos años”, se lee en el escrito.

Mark Tuan y sus lanzamientos musicales como solista

Más allá de lo relacionado con su vida personal, Mark Tuan ha dedicado los últimos años a consolidar su carrera como solista, una faceta que le ha permitido explorar diferentes sonidos y mostrar una personalidad artística distinta a la que el público conoció durante sus primeros años con GOT7.

En agosto de 2022, el cantante estadounidense lanzó The Other Side, su primer álbum de estudio como solista, en el que exploró temas como la soledad, el desamor, las inseguridades y las dificultades emocionales.

Posteriormente, en 2023, presentó Fallin', un EP con el que continuó desarrollando su propuesta musical independiente. Y este año ha lanzado temas como Alone.

¿Quién es Mark Tuan, integrante de GOT7?

Mark Tuan nació el 4 de septiembre de 1993 en Los Ángeles, Estados Unidos. De ascendencia taiwanesa, el cantante de 33 años se trasladó a Corea del Sur para perseguir una carrera dentro de la industria del entretenimiento tras ser reclutado por JYP Entertainment.

Después su entrenamiento, debutó en enero de 2014 como integrante de GOT7, agrupación que comparte con Jay B, Jackson Wang, Jinyoung, Youngjae, BamBam y Yugyeom.

GOT7

Desde sus primeras presentaciones, Mark Tuan destacó por sus habilidades como rapero, así como por las acrobacias y movimientos inspirados en las artes marciales que realizaba durante las coreografías del grupo.

A lo largo de su trayectoria, GOT7 se posicionó como una de las agrupaciones más representativas de la tercera generación del K-pop gracias a canciones como Just Right, If You Do, Hard Carry, Never Ever, You Are y Lullaby.

En 2021, los siete integrantes dejaron JYP Entertainment tras finalizar sus contratos con la compañía. Sin embargo, esto no significó la separación de GOT7, pues los artistas decidieron continuar con sus actividades grupales mientras desarrollaban sus respectivos proyectos individuales.

En 2025, los siete integrantes volvieron a reunirse para lanzar Winter Heptagon, una producción discográfica con la que celebraron su regreso a los escenarios como agrupación.