LEGO Daft Punk: todo sobre el set inspirado en Alive 2007

LEGO y Daft Punk anunciaron una colaboración a través de un cortometraje que reúne el universo creativo de ambas marcas.

En el clip, publicado en sus redes sociales, las minifiguras del dúo francés siguen un ladrillo rojo holográfico hasta descubrir una consola construida con elementos LEGO, en una secuencia que combina la estética futurista de los músicos con el característico lenguaje visual de la marca.

El anuncio ha despertado el interés de los fans por el set inspirado en Alive 2007, la emblemática gira en la que Daft Punk convirtió una enorme pirámide luminosa en el centro de su espectáculo.

¿Cómo es el set de LEGO inspirado en Daft Punk?

El proyecto original, conocido como Daft Punk Concert, fue creado por Patrick Harboun, quien utiliza el nombre RobotRock en LEGO Ideas, la plataforma de la famosa marca de bloques en la que los aficionados proponen, comparten y votan diseños que, eventualmente, se convierten en sets a la venta, si reúnen 10 mil votos.

Su propuesta reproduce la pirámide luminosa que se convirtió en el centro visual de la gira Alive 2007, una de las etapas más emblemáticas de la trayectoria de Daft Punk.

LEGO Daft Punk. @lego

El diseño de los fans contempla una construcción de aproximadamente dos mil piezas, con una estructura que busca recrear el aspecto futurista del escenario original. Entre sus elementos destacan las piezas transparentes, los efectos de iluminación y un mecanismo giratorio pensado para dar movimiento a la composición.

La propuesta también contempla representaciones en miniatura de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, los dos integrantes del dúo francés. Sus cascos dorado y plateado son fundamentales para conservar la identidad visual que hizo reconocible a Daft Punk en todo el mundo.

No obstante, estas características corresponden al diseño presentado en LEGO Ideas. La versión comercial puede incorporar modificaciones en el número de piezas, la estructura, los mecanismos y los accesorios.

Una pirámide que recrea la esencia de Alive 2007

La pirámide de Alive 2007 fue mucho más que un elemento decorativo. Su combinación de geometría, iluminación y música convirtió el escenario en una parte esencial del espectáculo, hasta el punto de convertirse en una de las imágenes más reconocibles de Daft Punk.

Trasladar ese concepto a LEGO supone un reto interesante para poder reproducir la sensación de movimiento y los efectos visuales mediante piezas relativamente pequeñas. El diseño original apuesta por una estructura detallada que busca capturar la esencia del escenario sin perder su reconocible silueta.

Todavía está por confirmarse si el producto comercial conservará el mecanismo giratorio del prototipo o incluirá un sistema de iluminación propio. Estos detalles serán importantes para determinar hasta qué punto la versión final reproduce la experiencia visual del concierto.

La historia detrás del proyecto de LEGO Daft Punk

LEGO Daft Punk. @lego

Patrick Harboun comenzó a trabajar en la recreación junto con su hijo durante el confinamiento de 2020. Lo que empezó como una actividad familiar terminó convirtiéndose en un proyecto con aspiraciones mucho mayores.

Ese mismo año, la creación ganó el gran premio del concurso Music To Our Ears!, organizado por LEGO en colaboración con Universal Music Group. Aunque aquel reconocimiento no dio lugar a un lanzamiento comercial, la idea continuó evolucionando.

En octubre de 2024, Harboun presentó una nueva versión del proyecto en LEGO Ideas y la propuesta alcanzó los 10 mil votos en 2025, lo que permitió que LEGO la considerara en su proceso de revisión.

El anuncio de la colaboración entre LEGO y Daft Punk, realizado este 22 de octubre, añade un nuevo capítulo a esta historia y refuerza el interés por una propuesta que conecta la creatividad de los fans con el legado visual del dúo.

¿Cuánto costará el set de LEGO Daft Punk?

Por el momento, no hay un precio oficial confirmado que permita establecer cuánto costará el producto en las tiendas. La cifra dependerá de las características de la versión comercial, incluido el número definitivo de piezas y la posible presencia de componentes especiales.

El diseño original ronda las dos mil piezas, pero aún no se confirma si esa cantidad se mantendrá en el producto final.

Estos detalles pueden influir en el precio y en la experiencia de construcción. Por ello, lo más recomendable es esperar a que LEGO publique las especificaciones oficiales antes de tomar una decisión de compra.

¿Cuándo saldrá a la venta?

LEGO Daft Punk. @lego

Aunque la colaboración entre LEGO y Daft Punk ya se hizo oficial, por medio del cortometraje, todavía es necesario confirmar la fecha de lanzamiento comercial del set.

Para seguir las novedades, se pueden consultar la tienda oficial de LEGO México, el LEGO Newsroom y la página original del proyecto en LEGO Ideas.

También es importante monitorear si el producto estará disponible en México desde el lanzamiento internacional o si llegará posteriormente.

Lo que es un hecho ahora es que el proyecto reúne varios elementos que pueden convertirlo en una pieza especialmente atractiva por la popularidad de Daft Punk, el carácter icónico de la pirámide de Alive 2007 y el origen del diseño en la comunidad de LEGO Ideas.