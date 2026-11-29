Una fan de Harry Styles fue hospitalizada tras caer desde el segundo nivel de un estadio en Melbourne, Australia, donde el cantante británico ofreció un concierto como parte de su gira Together, Together. El accidente fue captado en video por otros asistentes y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

El ex integrante de One Direction ofreció una segunda presentación el pasado sábado en el Marvel Stadium, en la ciudad australiana y tras terminar el show, tres jóvenes se tomaban fotografías, una de ellas cayó, por lo que los servicios de emergencia recibieron el reporte alrededor de las 23:00 horas.

Fan de Harry Styles cae de un balcón mientras posaba para una foto

En las imágenes difundidas por el medio australiano 7NEWS se observa a la mujer acompañada de dos amigas junto a uno de los barandales del estadio. La seguidora del cantante se sentó sobre la estructura metálica para posar frente a una cámara, pero perdió el equilibrio y cayó varios metros hasta una fila de asientos desocupados.

Algunos de los asistentes que presenciaron el accidente relataron que, momentos antes de la caída, varias personas habían advertido a las jóvenes que descendieran del barandal. Los gritos de los espectadores alertaron a quienes todavía permanecían en las instalaciones del estadio.

¿Cuál es el estado de salud de la fan de Harry Styles?

Un portavoz de Ambulance Victoria, servicio de emergencias médicas del estado australiano de Victoria, confirmó a medios locales que la mujer, de entre 30 y 39 años, recibió atención de paramédicos especializados en soporte vital avanzado antes de ser trasladada al hospital The Alfred.

La institución informó que la paciente presentaba lesiones tanto en la parte superior como en la inferior del cuerpo; sin embargo, su condición era estable. Hasta este domingo 29 de noviembre no se habían divulgado su identidad, un diagnóstico específico ni detalles sobre su proceso de recuperación.

Harry Styles continuará con sus conciertos en Australia

El cantante británico tiene programadas otras dos presentaciones en el Marvel Stadium de Melbourne para el 2 y 4 de diciembre, antes de viajar a Sídney, donde ofrecerá dos conciertos los días 12 y 13 del mismo mes.

Together, Together es el proyecto con el que Harry Styles regresó a los escenarios este año, con una serie de presentaciones en siete ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México, Nueva York, Londres, Ámsterdam y São Paulo.

bgpa