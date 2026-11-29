Gabito Ballesteros se quedó sin audio durante su presentación en el Coca-Cola Flow Fest 2026, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, lo que recordó lo ocurrido hace dos semanas en Querétaro, donde las autoridades suspendieron uno de sus conciertos por interpretar canciones que consideraron apología del delito.

El cantante sonorense formó parte de la primera jornada del festival, realizada el sábado 28 de noviembre, en la que compartió cartel con exponentes del reguetón y la música urbana. Acompañado de sus músicos, interpretó temas como 7 Días, Elvira, Perlas negras y su versión de A puro dolor.

¿Qué le pasó a Gabito Ballesteros en el Flow Fest 2026?

La presentación transcurría sin contratiempos hasta que el intérprete comenzó a cantar Lady Gaga, una de sus colaboraciones con Peso Pluma y Junior H. El sonido del escenario se interrumpió, pero el cantante permaneció frente al público e intentó continuar con su repertorio.

Gabito Ballesteros habría excedido el tiempo asignado para su presentación, motivo por el que se habría interrumpido el audio. Según los horarios difundidos por el festival, el sonorense tenía programada su participación entre las 20:55 y las 21:25 horas en el escenario Coca-Cola Sessions.

Gabito Ballesteros en el Flow Fest 2026 Coca Cola Flow Fest

Pese a quedarse sin sonido, el cantante comenzó a interpretar AMG, canción con la que terminó su presentación acompañado por las voces de sus seguidores. Hasta el momento, los organizadores del Coca-Cola Flow Fest no han emitido una explicación oficial que confirme el motivo de la interrupción.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

El pasado 13 de noviembre, Gabito Ballesteros protagonizó una polémica durante su participación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, luego de interpretar canciones que, según los organizadores, no formaban parte del repertorio autorizado para el espectáculo.

Las autoridades intervinieron durante el concierto y permitieron que el cantante regresara al escenario; sin embargo, la interpretación de AMG derivó en la suspensión definitiva del espectáculo. Posteriormente, el músico fue detenido y trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Gabito Ballesteros en el Coca Cola Flow Fest 2026 Coca Cola Flow Fest

El equipo de representación del cantante ofreció disculpas por lo sucedido y reconoció que existió un error de criterio durante la presentación. A diferencia de aquel episodio, hasta ahora no existen elementos que vinculen la interrupción del audio en el Flow Fest con alguna restricción sobre los corridos tumbados.

¿De qué trata AMG, la canción de Gabito Ballesteros?

AMG es una colaboración de Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros que fue estrenada en diciembre de 2022 y contribuyó a la popularización internacional de los corridos tumbados.

La canción hace referencia a automóviles de lujo, dinero, fiestas y un estilo de vida marcado por los excesos. Su contenido ha sido objeto de controversia en el contexto de las restricciones que distintas entidades del país han establecido contra la interpretación de canciones consideradas apología del delito.

bgpa