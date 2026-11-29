Ricky Limón y Dani Arredondo celebraron su boda religiosa tras ocho años de relación, acompañados de familiares, amigos y algunos de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica. La pareja compartió distintos momentos de la celebración en redes sociales, desde su llegada a la iglesia hasta su primer baile como esposos.

La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, a poco menos de dos meses de que los influencers formalizaran su matrimonio por la vía civil.

Así fue la boda de Ricky Limón y Dani Arredondo

Daniela Arredondo llegó al altar con un vestido blanco de encaje, mangas largas, escote en forma de corazón y un velo que se extendía varios metros, además de un ramo de flores en tonalidades rosas. Por su parte, Ricky Limón optó por un traje azul marino acompañado de una corbata clara.

Dani Arredondo y Ricky Limón compartieron imágenes de su boda religiosa Captura de pantalla

Durante la ceremonia, los creadores de contenido intercambiaron sus votos matrimoniales frente a sus invitados. Al finalizar la misa, atravesaron un pasillo iluminado con bengalas frías mientras sus familiares y amigos celebraban la unión entre aplausos.

La pareja continuó los festejos con una recepción en la que protagonizó su primer baile como esposos al ritmo de Die With a Smile, canción de Lady Gaga y Bruno Mars. Los recién casados se cantaron mutuamente algunos fragmentos del tema mientras caía confeti sobre la pista.

Fede Vigevani asiste a la boda de Ricky Limón y Dani Arredondo

Entre las personalidades que acudieron a la celebración destacó Fede Vigevani, el youtuber uruguayo que aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para hablar sobre su propia vida sentimental y la posibilidad de contraer matrimonio.

El creador de contenido aseguró que todavía no ha encontrado a la persona indicada y descartó que entre sus planes para los próximos tres años se encuentre llegar al altar, aunque no cerró la puerta al matrimonio en el futuro.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Ricky Limón y Dani Arredondo?

La historia de amor entre Ricky Limón y Dani Arredondo comenzó en 2018, antes de que el influencer mexicano alcanzara la popularidad que actualmente tiene en plataformas como YouTube, donde sus videos de comedia, retos y colaboraciones acumulan millones de reproducciones.

En octubre de 2026, la pareja celebró su matrimonio civil en una reunión privada. Para aquella ocasión, Daniela utilizó dos vestidos confeccionados por la firma Narcisa Severa, mientras que Ricky compartió algunos momentos de la celebración a través de su canal de YouTube.

Dos días antes de su boda religiosa, el influencer publicó un video en Instagram en el que adelantó parte de sus votos matrimoniales. Entre las promesas que hizo a Daniela estuvieron construir una familia juntos, mantener la amistad que los une y procurar que nunca falten las risas en su relación.

bgpa