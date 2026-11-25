La espera para regresar al hospital de Pittsburgh ya tiene fecha. La serie ‘The Pitt’ continuará su historia con una tercera temporada que llegará a HBO Max el próximo 7 de enero, de acuerdo con el anuncio de la plataforma.

El drama médico, que ha conseguido posicionarse entre las producciones más reconocidas de los últimos años, mantendrá así su tradición de estrenar nuevas entregas durante los primeros días de enero. La primera temporada debutó el 9 de enero de 2025, mientras que la segunda llegó el 8 de enero de 2026.

La producción volverá a presentar las experiencias y dificultades que enfrenta el personal médico en un hospital de Pittsburgh, donde los profesionales de la salud deben responder a situaciones de emergencia, tomar decisiones complejas y lidiar con los retos de su trabajo cotidiano.

‘The Pitt’ prepara su regreso a HBO Max con una tercera temporada: conoce cuándo se estrena y qué actores volverán. Foto: HBO Max

¿De qué tratará la tercera temporada de ‘The Pitt’?

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, la esencia de la serie continuará centrada en mostrar el lado humano de quienes trabajan en el sector médico.

La historia ofrece una mirada a las condiciones que enfrenta el personal de salud en Estados Unidos, a través de las experiencias de médicos y trabajadores que atienden a pacientes en un hospital contemporáneo de Pittsburgh.

A lo largo de sus temporadas, la producción ha destacado por abordar las exigencias físicas y emocionales de esta profesión, así como los desafíos que surgen durante las jornadas de trabajo.

¿Quiénes forman parte del elenco de la temporada 3?

Para esta nueva entrega, Noah Wyle regresará como el doctor Michael 'Robby' Robinavitch, acompañado por varios de los actores que han dado vida a los personajes principales de la historia.

El reparto confirmado incluye a Patrick Ball como el doctor Langdon, Katherine LaNasa como Dana Evans, Fiona Dourif como la doctora McKay y Taylor Dearden como la doctora King.

También participarán Isa Briones, quien interpreta a la doctora Santos; Gerran Howell como el doctor Whitaker; Shabana Azeez como Javadi; Ayesha Harris como la doctora Ellis; Sepideh Moafi como la doctora Al-Hashimi y Shawn Hatosy como el doctor Abad.

Sin embargo, habrá una ausencia importante. Supriya Ganesh, actriz que interpretaba a la doctora Samira Mohan, no continuará en la producción y quedó fuera del elenco antes del inicio de la tercera temporada.

¡El hospital de Pittsburgh vuelve a abrir sus puertas! ‘The Pitt’ anuncia cuándo estrenará su tercera temporada en HBO Max. Warrick Page / Warner

¿Por qué Supriya Ganesh ya no estará en ‘The Pitt’?

La salida de Supriya Ganesh se dio a conocer previamente y representa uno de los cambios en la integración del reparto para los nuevos episodios.

La actriz interpretó a Samira Mohan, una residente sénior que formó parte de las primeras temporadas del drama. Su personaje no estará presente en esta nueva etapa, mientras que Ayesha Harris se incorpora al elenco con su papel de la doctora Ellis.

La salida de Supriya Ganesh de The Pitt responde a decisiones creativas relacionadas con el desarrollo de la historia y la dinámica de un hospital universitario. Foto: Instagram Supriya Ganesh

¿Cuántos premios ha ganado ‘The Pitt’?

Además de su buen recibimiento entre los espectadores, ‘The Pitt’ ha conseguido llamar la atención de la crítica y de la industria televisiva.

En sus dos primeras temporadas, la producción acumuló 12 premios Emmy de un total de 38 nominaciones. Entre los reconocimientos más importantes destacan sus dos victorias consecutivas en las categorías de Mejor serie dramática y Mejor actor principal en una serie dramática, esta última para Noah Wyle.

La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también participa como productor ejecutivo junto con John Wells, Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow, Joe Sachs, Simran Baidwan y Eli Attie.

Con una nueva temporada en camino y varios de sus personajes de regreso, ‘The Pitt’ se prepara para continuar una historia que ha logrado destacar dentro del género médico.