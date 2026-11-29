Salvador Zerboni está dando de qué hablar, aunque esta vez no por su participación en alguna telenovela o reality show. El nombre del actor ha llamado la atención debido a una serie de señalamientos relacionados con un incidente que habría ocurrido en la Ciudad de México.

La noticia comenzó a circular en redes sociales después de que el periodista Carlos Jiménez compartiera información sobre una situación que habría requerido la presencia de policías.

Salvador Zerboni

Acusan a Salvador Zerboni de presuntamente agredir a una niñera

La mañana del sábado 28 de noviembre, un habitante de un edificio de departamentos ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, habría solicitado ayuda de las autoridades debido a un problema con uno de sus vecinos.

A través de su cuenta de X, Carlos Jiménez dio a conocer que la persona que pidió el apoyo de los policías señaló a Salvador Zerboni como el responsable de un supuesto altercado.

Entre las acusaciones en contra del actor se encuentra una presunta agresión a una mujer que trabaja como niñera. El vecino también aseguró que el famoso habría golpeado la puerta de su departamento y lanzado amenazas.

Salvador Zerboni Captura de pantalla

El hombre que solicitó la ayuda de las autoridades habría mencionado que no era la primera vez que tenía problemas de este tipo con el actor. No obstante, el periodista no compartió información sobre cuándo habrían ocurrido los otros incidentes ni en qué circunstancias.

¿Salvador Zerboni fue detenido tras ser acusado de agresión?

Tras recibir la solicitud de ayuda, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al inmueble para atender la situación.

Pese a la llegada de los uniformados, Salvador Zerboni supuestamente ya no se encontraba en el edificio, por lo que no se informó sobre alguna detención relacionada con los hechos.

Como parte de la información que compartió Carlos Jiménez, también se mencionó que el vecino del actor tenía la intención de acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el hombre realizó este trámite o si las autoridades iniciaron una investigación por los hechos que denunció.

Las otras polémicas en las que se ha visto involucrado Salvador Zerboni

Esta no es la primera ocasión en la que el nombre del actor aparece en los medios de comunicación por situaciones que van más allá de su trabajo en televisión.

Además de las discusiones que ha protagonizado con otros famosos en programas de entretenimiento, Zerboni ha enfrentado señalamientos como los realizados por la actriz Elisa Vicedo, quien habló públicamente sobre presuntos episodios de violencia.

Salvador Zerboni IG: Salvador Zerboni

Otra de las controversias que marcaron su carrera ocurrió en enero de 2018, cuando la revista TVNotas publicó imágenes de las cámaras de seguridad de una farmacia de la Ciudad de México y lo señaló por supuestamente haber robado una crema facial.

En aquel momento, el famoso negó las acusaciones e incluso mostró su tarjeta bancaria y el comprobante de pago durante una entrevista con la intención de demostrar que sí había pagado el producto.