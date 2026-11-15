¿Listos para volver a Hogwarts? HBO muestra una escena icónica de Harry Potter

¡La magia está cada vez más cerca! La nueva serie de Harry Potter está próxima a llegar a HBO Max y sus primeros adelantos ya comienzan a despertar la nostalgia y emoción de los fans de la saga.

En esta ocasión, HBO compartió un vistazo a una de las escenas más emblemáticas del mundo mágico: el Gran Comedor de Hogwarts.

Así luce el Gran Comedor de Hogwarts en la nueva serie de Harry Potter

La escena compartida por la plataforma de streaming ya ha llamado la atención de los seguidores de la historia, quienes han recordado con nostalgia algunos de los momentos más especiales de la saga.

“¡Bienvenidos a Hogwarts! Les compartimos un adelanto exclusivo de Harry Potter y La Piedra Filosofal, la nueva serie original de HBO que llega a HBO Max esta Navidad. #HarryPotterHBO”, acompaña la publicación.

En el adelanto se observa a los estudiantes reunidos en el Gran Comedor, donde mencionan el nombre de Dumbledore, interpretado por John Lithgow. Después, aparecen diversos platillos sobre las mesas, que los alumnos de las cuatro casas comienzan a disfrutar, entre ellos Harry, Ron y Hermione.

La escena también muestra una conversación entre Dumbledore y Minerva McGonagall, personaje interpretado por Janet McTeer, quienes permanecen atentos a la llegada de Potter.

Harry Potter en HBO: así reaccionaron los fans al nuevo adelanto

Como era de esperarse, las reacciones de los fans no tardaron en llegar. La publicación ya reúne alrededor de 70 mil reacciones y más de 900 comentarios.

Entre los mensajes destacan los seguidores que expresan su emoción por el estreno, quienes consideran este adelanto un regalo de Navidad y quienes han señalado que esperan algunos detalles que se acerquen más a lo narrado en los libros.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter en HBO Max?

La nueva serie de Harry Potter tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026 a través de HBO Max.

Esta primera temporada será una adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal, con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Así que la espera continúa para los seguidores del mundo mágico, que tendrán una nueva oportunidad de regresar a Hogwarts y revivir una de las historias más queridas de la literatura fantástica, ahora en formato de serie.