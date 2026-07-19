Laura Pausini comparte fotos con BTS y Tom Cruise tras la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 no solo reunió a las selecciones de Argentina y España en uno de los eventos deportivos más importantes del año; también congregó a decenas de celebridades del cine y la música.

Una de las protagonistas fue Laura Pausini, quien, además de interpretar "Desire", el himno oficial de la FIFA, junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger, aprovechó su participación para compartir algunos de los momentos más especiales que vivió detrás del escenario.

Laura Pausini, BTS y Tom Cruise en la Final del Mundial 2026 IG

Laura Pausini compartió su emoción tras convivir con BTS y Tom Cruise en la Final del Mundial 2026

Después de formar parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, la cantante italiana publicó en sus redes sociales varias fotografías del ambiente que se vivió tras bambalinas.

En una de las imágenes aparece muy cerca de integrantes de BTS. La intérprete de Se fue se tomó una selfie mientras, al fondo, pueden observarse dos miembros de la agrupación surcoreana a bordo de un vehículo de traslado interno del estadio.

La cantante posa con un gesto de sorpresa y emoción, una reacción que muchos de sus seguidores interpretaron como la felicidad de coincidir con una de las bandas de K-pop más populares del mundo.

Otra de las fotografías la muestra junto al actor Tom Cruise. Ambos sonríen mientras se toman una selfie en una zona exclusiva del recinto. Hasta el momento, se desconoce si la imagen fue captada antes o después de la participación de ambos en las actividades relacionadas con la Final del Mundial 2026.

Laura Pausini y Tom Cruise en la Final del Mundial 2026 IG

Así fue la participación de Laura Pausini en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Laura Pausini fue una de las artistas elegidas por la FIFA para formar parte de la ceremonia previa a la Final del Mundial 2026.

La italiana interpretó "Desire", el himno oficial del torneo, junto al cantante británico Robbie Williams y Nicole Scherzinger, en un espectáculo que también contó con las actuaciones de Post Malone, Jennifer Hudson e IShowSpeed antes del inicio del encuentro entre Argentina y España.

La ceremonia marcó un momento histórico para el futbol mundial, ya que por primera vez una Copa del Mundo presentó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una iniciativa impulsada por la FIFA con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto internacional del torneo.

Laura Pausini y Tom Cruise en la Final del Mundial 2026 IG

BTS y Tom Cruise fueron dos de las grandes estrellas invitadas al Mundial 2026

Además de Laura Pausini, la Final del Mundial reunió a algunas de las figuras más importantes del entretenimiento internacional.

BTS protagonizó uno de los momentos más esperados del espectáculo de medio tiempo con la interpretación de "Dynamite", mientras que Tom Cruise apareció como uno de los invitados especiales del evento.

Durante su participación, el actor ofreció un discurso en el que definió al futbol como "una lengua que se habla sin palabras" y como una "fuerza que une a las personas", un mensaje que fue ampliamente celebrado por los asistentes al estadio.

La presencia de artistas internacionales como Shakira, Laura Pausini, BTS y Tom Cruise confirmó que la Final del Mundial 2026 trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un escaparate global del entretenimiento.

Las fotografías compartidas por la cantante italiana ofrecieron un vistazo a los encuentros que tuvieron lugar detrás del escenario y permitieron a los aficionados conocer otra faceta de uno de los eventos más importantes del año.