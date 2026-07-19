¿Quiénes son The Ghetto Kids? El grupo que pondrá ritmo a la Final del Mundial 2026 junto a Shakira

La Final del Mundial 2026 reunirá a millones de aficionados frente al televisor por el esperado duelo entre España y Argentina. Sin embargo, el partido no será el único atractivo de la jornada, ya que el espectáculo de medio tiempo contará con la participación de artistas internacionales que representarán distintas culturas, entre ellos un grupo infantil que ha conquistado al mundo con su talento.

Shakira encabezará el show musical y estará acompañada por The Ghetto Kids, una agrupación de danza originaria de Uganda que se ha convertido en un fenómeno global gracias a sus coreografías y a la historia de superación que hay detrás de su proyecto.

The Ghetto Kids acompañan a Shakira Mundial 2026 IG

¿Quiénes son The Ghetto Kids, el grupo de baile que acompañará a Shakira en la Final del Mundial 2026?

The Ghetto Kids, también conocidos como Triplets Ghetto Kids, son un grupo infantil de danza originario de Kampala, Uganda, que nació como parte de una iniciativa social para apoyar a menores en situación vulnerable.

El proyecto fue impulsado por Dauda Kavuma, fundador de la organización Inspire Ghetto Kids Foundation, quien creó un programa en el que la danza y la música sirven como herramientas para ofrecer nuevas oportunidades a niños que enfrentan condiciones adversas.

El nombre de la agrupación hace referencia a su origen, ya que varios de sus integrantes provienen de zonas conocidas como ghettos en Uganda, comunidades donde la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos forman parte de la realidad cotidiana. No obstante, el grupo transformó esa historia en un mensaje de esperanza a través del arte.

Con una combinación de ritmos africanos, afrobeat y danza urbana, The Ghetto Kids desarrolló un estilo propio que llamó la atención internacional por la energía, coordinación y expresividad de sus integrantes.

Ahora, su participación junto a Shakira en la Final del Mundial 2026 llevará esa historia de esfuerzo y talento a uno de los escenarios más importantes del deporte.

The Ghetto Kids acompañan a Shakira Mundial 2026 IG

De Uganda al escenario mundial: la historia detrás de los niños bailarines que conquistaron las redes sociales

Mucho antes de formar parte del espectáculo del Mundial, The Ghetto Kids ya había construido una comunidad de seguidores en distintas partes del mundo gracias a internet.

Su salto a la fama ocurrió en 2014, cuando participaron en el video de la canción "Sitya Loss", del cantante ugandés Eddy Kenzo. La producción alcanzó gran popularidad y permitió que millones de personas conocieran el talento de estos jóvenes bailarines.

A partir de ese momento, el grupo recibió invitaciones para participar en proyectos internacionales y colaborar con artistas de distintos países. De acuerdo con la Inspire Ghetto Kids Foundation, sus presentaciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

El éxito de la agrupación se explica por una fórmula que conectó con el público: coreografías llenas de energía, talento infantil y una historia que demuestra cómo el arte puede abrir oportunidades para quienes viven en contextos vulnerables.

The Ghetto Kids acompañan a Shakira Mundial 2026 IG

¿Cómo llegó The Ghetto Kids a bailar junto a Shakira en el espectáculo del Mundial 2026?

La participación de The Ghetto Kids en la Final del Mundial 2026 comenzó después de que Shakira conociera el trabajo del grupo y decidiera sumarlo a su espectáculo.

La historia entre la cantante colombiana y la agrupación surgió meses antes del torneo, cuando la intérprete invitó a sus seguidores a compartir videos en redes sociales con coreografías de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

Fue en ese contexto donde el talento, la energía y el carisma de los bailarines ugandeses llamaron la atención de la artista. Esa conexión dio paso a una colaboración que ahora los llevará a compartir escenario durante el espectáculo de medio tiempo.

Para The Ghetto Kids, esta presentación representa mucho más que una actuación junto a una estrella internacional: simboliza el reconocimiento a un proyecto que nació con el propósito de cambiar vidas a través de la música y la danza.