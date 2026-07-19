BTS conquista la final del Mundial 2026 con espectacular presentación de "Dynamite"

BTS se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial con una presentación que combinó música, baile y la emoción del futbol. Los siete integrantes aparecieron en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo y provocaron gritos entre los asistentes.

La agrupación surcoreana interpretó “Dynamite”, uno de los mayores éxitos de su carrera. El tema puso a cantar al público y acompañó un show marcado por la energía y las conocidas coreografías del grupo.

AFP

Así fue la presentación de BTS en la final del Mundial 2026

Vestidos con atuendos en tonos rojos, negros y blanco, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tomaron el escenario instalado en medio del estadio. Desde los primeros segundos, los artistas demostraron la coordinación que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Durante “Dynamite”, los integrantes realizaron una coreografía precisa mientras recorrían el escenario y mantenían la interacción con los asistentes. Además de cantar, mostraron una actitud alegre y sonrieron constantemente ante las cámaras.

AFP

De esta manera, la música de BTS se mezcló con el ambiente futbolístico de una de las jornadas más esperadas del torneo.

El espectáculo también mostró el alcance internacional de la banda, que desde hace varios años reúne seguidores en distintas partes del mundo. Su participación en la final confirmó la fuerza del K-pop dentro de los eventos deportivos.

AFP

Los Muppets aparecieron antes del show de BTS

Antes de la presentación de los surcoreanos, los Muppets sorprendieron al público con una interpretación de “Seven Nation Army”, canción de The White Stripes que se ha convertido en un clásico dentro de los estadios.

Como parte de su número, los personajes realizaron el conocido remo vikingo para rendir homenaje a Noruega. Este gesto también estuvo relacionado con el festejo que ganó popularidad gracias al futbolista Erling Haaland.

Además, este momento sin duda fue memorable para ARMY, fans de BTS, ya que varios han señalado un parecido entre Jimin y Haaland, esto porque el idol ahora tiene el cabello rubio y lo ha dejado crecer.

AFP

Por si fuera poco, en algunos de sus conciertos de la gira “Arirang”, Jimin ha imitado la famosa manera de caminar del futbolista.

BTS llegó a Nueva York tras haberse presentado en París

Apenas hace unas horas, BTS se encontraba en París debido a que dieron dos conciertos en la capital francesa.

Tras cumplir con los shows que forman parte de su más reciente gira, BTS viajó a Nueva York para presentarse en el primer show de medio tiempo en un Mundial.

AFP

Los siguientes conciertos de BTS de su gira “Arirang” se realizarán en Estados Unidos. El grupo volverá a presentarse en el MetLife Stadium (recinto en donde se realizó la final del Mundial) los próximos 1 y 2 de agosto, además se presentarán en ciudades como Baltimore, Foxborough, Arlington, Toronto, Chicago y Los Ángeles.