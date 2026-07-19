Gerard Piqué reaparece con Milan y Sasha para ver el show de Shakira en el Mundial 2026

Después de varios días de incertidumbre sobre el propósito del viaje de Gerard Piqué a Estados Unidos, los rumores sobre su presencia en la Final del Mundial 2026 se confirmaron cuando fue captado junto a sus hijos al llegar al estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La presencia del exfutbolista español llamó la atención debido a que, al mismo tiempo, Shakira encabeza el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

Gerard Piqué volvió a encender la polémica, ahora desde el palco y los pasillos, en un episodio que podría tener consecuencias disciplinarias severas. MEXSPORT

¿Cómo fue la llegada de Gerard Piqué, Milan y Sasha a la Final del Mundial 2026?

Gerard Piqué llegó al estadio de Nueva York acompañado de Milan y Sasha alrededor de las 11:43 horas para apoyar a la selección de España. Además, los menores tuvieron la oportunidad de presenciar el espectáculo de medio tiempo que ofreció su madre, Shakira.

Durante los últimos días, los rumores sobre la presencia de Piqué en la Final del Mundial 2026 aumentaron después de que fuera fotografiado a la salida de un restaurante en compañía de su actual pareja, Clara Chía.

Cabe destacar que, aunque Gerard Piqué fue captado días antes en compañía de su actual pareja, Clara Chía, ella no apareció en el estadio donde España y Argentina disputaron la Final del Mundial 2026.

Gerard Piqué reaparece con Milan y Sasha Captura de pantalla

Shakira y Gerard Piqué: una relación de 12 años que terminó entre polémica

La historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué comenzó en 2010, durante la Copa Mundial de Sudáfrica. Ambos se conocieron durante la grabación del videoclip de "Waka Waka (This Time for Africa)", tema oficial del torneo organizado por la FIFA, en el que participaron varios futbolistas, entre ellos el entonces defensa del FC Barcelona.

Fue en 2011 cuando la cantante hizo oficial su relación al publicar una fotografía junto al futbolista en sus redes sociales. Durante esa etapa nacieron sus hijos, Milan, en enero de 2013, y Sasha, en enero de 2015, quienes desde entonces se convirtieron en la prioridad de ambos y han acompañado a Shakira en distintos momentos de su carrera artística.

Shakira, Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak asisten al estreno mundial de 'Zootopia 2'. Grosby Group

Sin embargo, tras varios meses de especulaciones, el 4 de junio de 2022 la pareja confirmó su separación mediante un comunicado difundido por la agencia de comunicación de la cantante.

Aunque diversos medios atribuyeron la ruptura a una presunta infidelidad de Piqué, ninguno de los dos confirmó públicamente esa versión, por lo que esa información permanece en el terreno de la especulación.

Tras la separación, la expareja alcanzó un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Posteriormente, Shakira se mudó a Miami para comenzar una nueva etapa junto a Milan y Sasha, mientras Gerard Piqué continuó residiendo en España y comenzó una relación sentimental publica con Clara Chía.

Mientras la cantante colombiana continua haciendo historia con el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista, la asistencia de sus hijos permitió que ambos padres coincidieran, desde distintos espacios, en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.